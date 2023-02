ARD Das Erste

DFB-Pokal Viertelfinale: Bayern München - SC Freiburg live im Ersten und in der ARD Mediathek

Die ARD überträgt am 4. April 2023 ab 20:15 Uhr das Viertelfinale Bayern München gegen SC Freiburg live. Anstoß ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr in der Allianz Arena München. Bisher gab es im DFB-Pokal nur ein Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Die Begegnung verlief eher einseitig: Die Münchener gewannen im März 2005 ebenfalls im Viertelfinale mit 7:0 in Freiburg. Bastian Schweinsteiger stand damals als Spieler auf dem Platz; am 4. April begleitet er die Begegnung als ARD-Experte. Moderiert wird die Übertragung von Alexander Bommes. Reporter ist Gerd Gottlob. Dienstag, 4. April 2023 20:15-23:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal Viertelfinale FC Bayern München - SC Freiburg Reporter: Gerd Gottlob Moderation: Alexander Bommes Experte: Bastian Schweinsteiger Übertragung aus München ca. 22:50 Uhr Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin Zusammenfassung aus Leipzig

