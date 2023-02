ARD Das Erste

Das Schauspieler-Duell: Devid Striesow und Katharina Thalbach bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 20. bis 24. Februar 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Zum Start in die neue Ratewoche erwartet Moderator Kai Pflaume zwei vielseitige Schauspielstars, die schon in zahlreichen Hauptrollen brillierten und unter anderem im Kinderfilm "Alfons Zitterbacke" gemeinsam vor der Kamera standen. Am Montag treten Devid Striesow ("Ich bin dann mal weg")und Katharina Thalbach ("Die Blechtrommel") zum amüsanten Rateduell gegeneinander an.

Ausdauer und mentale Stärke zeichnen die beiden Triathletinnen aus, die am Dienstag ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio einlaufen: Beim legendären Ironman-Wettkampf auf Hawaii wurde Anne Haug im vergangenen Jahr Dritte und Laura Philipp lief als Vierte ins Ziel. Für den Sieg im Wettraten kommt's für die beiden Sportlerinnen nicht auf schnelles Radfahren, Schwimmen oder Laufen an, sondern auf Köpfchen und cleveres Kombinieren.

Der Ballermann-Star Ikke Hüftgold tritt dank TikTok-Voting am 3. März beim deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" an. Zuvor will er am Mittwoch beim Rateduell gegen den deutsch-namibischen Musiker EES den richtigen Ton treffen.

"Es ist nur eine Phase, Hase" lautete der originelle Titel der Midlife-Crisis-Komödie, in der die Schauspieler Jürgen Vogel und Christoph Maria Herbst gemeinsam vor der Kamera standen. So lustig wie in ihren Filmrollen, wird es sicher auch am Donnerstag bei ihrem Zusammentreffen zum Wettraten werden.

Zum Wochenausklang treten die Schauspielerin Klara Deutschmann und ihr Kollege Benno Fürmann an, um mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtige Antwort auf "gesunde" Fragen wie diese zu erraten:

Brokkoli bleibt vitaminreicher, wenn er ...?

a) unter Druck gegart und nicht gekocht wird

b) zusammen mit Essig gekocht wird

c) mit Speiseöl scharf angebraten wird

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 20. bis 24. Februar 2023 im Überblick:

Montag, 20. Februar - Devid Striesow und Katharina Thalbach

Dienstag, 21. Februar - Anne Haug und Laura Philipp

Mittwoch, 22. Februar - Ikke Hüftgold und EES

Donnerstag, 23. Februar - Jürgen Vogel und Christoph Maria Herbst

Freitag, 24. Februar - Benno Fürmann und Klara Deutschmann

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas?

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell