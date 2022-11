ARD Das Erste

Drehstart für historische High-End-Dramaserie "Davos"

Vor wenigen Tagen fiel die erste Klappe der historischen High-End-Dramaserie "Davos", eine Produktion der Schweizer CONTRAST FILM und der LETTERBOX FILMPRODUKTION, in Koproduktion mit der Amalia Film, dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF und der ARD Degeto. Erzählt wird ein fesselnder Agent:innen-Thriller, der sich vor dem Hintergrund der dramatischen Entwicklungen zu Beginn des letzten Jahrhunderts abspielt - als die westliche Welt sich in großer Aufruhr befindet und in Europa der Erste Weltkrieg wütet. Die Inszenierung der sechsteiligen Serie hat das Regie-Duo Anca Miruna Lazarescu ("Wir sind die Welle") und Jan-Eric Mack ("Wilder") übernommen. Die Drehbücher stammen von Headautor Adrian Illien und seinen Ko-Autor:innen Thomas Hess, Julia Penner und Michael Sauter. Im Spannungsfeld zwischen Thomas Manns "Zauberberg" und dem heutigen World Economic Forum erlangte die höchst gelegene Stadt der Alpen Weltruhm. Diesen berühmten Schweizer Luftkurort Davos rückt die gleichnamige Serie ins Epizentrum eines emotionalen Spionage-Dramas. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt "Davos" die fiktionalisierte Geschichte einer starken jungen Frau inmitten einer patriarchal dominierten Welt, die sich im Laufe der Geschichte zu einer zentralen Akteurin des Ersten Weltkriegs entwickelt. Im Zentrum der Serie steht die junge Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler, die unerwartet zwischen die Fronten der heimlich in Davos operierenden Spione gerät. Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein tödliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein - und wird bei einem riskanten Plan, der über Krieg oder Frieden entscheidet, plötzlich zum Zünglein an der Waage. Die Hauptrollen übernehmen Dominique Devenport, Jeanette Hain und David Kross - in weiteren Rollen spielen u.a. Anna Schinz, Hanspeter Müller-Drossaart, Welket Bunguè, Sunnyi Melles u.v.a. "Davos" ist eine Produktion der CONTRAST FILM (Produzenten Ivan Madeo und Stefan Eichenberger) und der LETTERBOX FILMPRODUKTION (Produzent:innen Michael Lehmann, Lisa Arndt; Producer Jan-Hendrik Holst) in Koproduktion mit der Amalia Film, des SRF (Redaktion: Bettina Alber, Gabriella DeGara, Fabienne Andreoli) und der ARD Degeto (Redaktion: Claudia Grässel). Der Weltvertrieb liegt bei Global Screen. Gefördert mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW, des FFF Bayern, der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der MFG-Filmförderung Baden-Württemberg, der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, des German Motion Picture Funds sowie der Zürcher Filmstiftung, des Teleproduktions-Fonds, der Gemeinde Davos, der Marke Graubünden, des Kantons Zug, des Media Desk Suisse (Bundesamt für Kultur) und der Region Engadin Bassa/Val Müstair. Gedreht wird noch bis März 2023 u.a. in der Schweiz in der Regiun Prättigau/Davos und im Unterengadin sowie in Deutschland neben Nordrhein-Westfalen u.a. in Bayern und Hamburg.

