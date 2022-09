ARD Das Erste

"LAUCHHAMMER - Tod in der Lausitz" - erfolgreicher Start der Event-Serie im Ersten

5,28 Mio. sahen die ersten beiden Folgen am gestrigen Mittwoch; 2,8 Mio. Abrufe in den Mediatheken von ARD und ARTE

Mit 5,66 Millionen ZuschauerInnen (21,7 % MA) im ersten Teil und 4,88 Mio. ZuschauerInnen (19,4 % MA) im zweiten Teil war "LAUCHHAMMER - Tod in der Lausitz" gestern nach der Hauptausgabe der "Tagesschau" die meistgesehene Sendung des Tages. Den Serienstart auf ARTE am 8. September hatten bereits durchschnittlich 813.000 ZuschauerInnen verfolgt, so dass die Auftaktfolgen auf dem linearen Ausspielweg insgesamt mehr als sechs Millionen ZuschauerInnen erreicht haben.

Hinzu kommt das Publikum, das sich bisher für einen Abruf der Serie in den Mediatheken von ARD und ARTE entschieden hat: In der ARD Mediathek sind das bislang zwei Millionen Abrufe, in der ARTE Mediathek 800.000.

Die Folgen 3 und 4 von "LAUCHHAMMER - Tod in der Lausitz" werden am Mittwoch, 5. Oktober, und die Folgen 5 und 6 am Mittwoch, 12. Oktober, jeweils um 20:15 Uhr in Doppelfolgen im Ersten zu sehen sein. Zur Serie ist in der ARD Mediathek außerdem die vierteilige Dokumentation "Hinter dem Abgrund - Leben in der Lausitz" abrufbar. Sie zeigt, wie die großen Veränderungen in der Kohleregion die Menschen bis heute prägen und ihr Leben mitbestimmen.

"LAUCHHAMMER - Tod in der Lausitz" ist eine Koproduktion von MDR, rbb, ARD Degeto, ARTE und der MOOVIE. Gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Mitteldeutschen Medienförderung und dem German Motion Picture Fond. Die Drehbücher schrieben Frauke Hunfeld und Silke Zertz; Regie führte Till Franzen; redaktionell verantwortlich sind Sven Döbler (MDR), Kerstin Freels (rbb), Christoph Pellander (ARD Degeto) sowie Eva-Maria von Geldern (ARTE). Produzentinnen sind Heike Voßler und Kathrin Bullemer; Executive Producer ist Oliver Berben.

