"Die beste Klasse Deutschlands" 2022: Das Superfinale der Herbststaffel am 29. Oktober im Ersten

München (ots)

Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell präsentiert Deutschlands cleverste Schulklassen und prominente Studiogäste

Nach vielen erfolgreichen Quiz-Runden, spektakulären Experimenten und actionreichen Studio-Challenges stehen vier Schulklassen aus vier Wochenshows im Superfinale der 16. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands", zu sehen am 29. Oktober um 10:00 Uhr im Ersten. Das Staffelfinale wird am 4. November um 19:30 Uhr bei KiKA wiederholt und ist auf kika.de sowie im KiKA-Player abrufbar.

Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell begrüßen in der 90-minütigen Show neben den glücklichen Final-Klassen zahlreiche prominente Gäste, die einige Herausforderungen für alle bereithalten: So präsentieren die Social-Media-Stars Lisa und Lena eine besondere Studioaktion, Comedian und Musiker Marti Fischer sorgt mit einem verblüffenden Experiment für staunende Gesichter und Fußballnationaltorhüterin Merle Frohms stellt die Klassen per Videobotschaft vor eine sportliche Quiz-Hürde. Für die passende Partystimmung sorgt Singer-Songwriter Mario Novembre, der als Showact seine Single "Allein sein" performt.

Welche Klasse liegt bei den meisten Antworten richtig und zeigt beim Einsatz um die Punkte den besten Teamgeist? Die beste Klasse Deutschlands nimmt am Ende nicht nur die begehrte Trophäe mit nach Hause, sondern freut sich dazu noch über Tablets für jedes Klassenmitglied.

Insgesamt 16 Schulklassen gehen in vier Wochenshows, die ab dem 7. Oktober jeweils freitags um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen sind, in die Qualifikation für das Superfinale. Während der Shows gibt es für alle zu Hause die Möglichkeit, mit der KiKA-Quiz App dabei zu sein.

Interessante Hintergrundinformationen, exklusive Backstage-Reportagen, besondere Highlight-Clips, Tutorials und Erklär-Videos bietet diebesteklassedeutschlands.de.

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und der ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

