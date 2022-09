ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 19. September 2022, um 21:00 Uhr live aus Berlin

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Der Queen-Abschied: Warum immer noch der Kult um Königshäuser?

Die Gäste u. a.:

Mareile Höppner (Adelsexpertin und Moderatorin des ARD-Magazins "Brisant")

Katarina Barley (SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments)

Sascha Lobo (Kolumnist und Autor)

James Hawes (Britischer Schriftsteller)

Außerdem wird es Schaltgespräch nach London geben.

Großbritannien zelebriert den Queen-Abschied und auch viele Deutsche schauen gebannt zu. Was fasziniert heute noch so am Tamtam um Adel und Königshäuser? Zeigte die Queen, warum auch die Demokratie von einer Monarchie profitieren kann? Und täten auch uns solche Vorbilder gut?

Redaktion: Torsten Beermann (WDR)

