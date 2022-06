ARD Das Erste

Neuigkeiten bei "Zimmer mit Stall": Dreharbeiten mit Elena Uhlig und Friedrich von Thun für zwei neue Filme

Neues vom Fuchsbichlerhof: Elena Uhlig übernimmt die Rolle der Sophie in der beliebten "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Zimmer mit Stall". Die bisherige Hauptdarstellerin Aglaia Szyszkowitz hatte sich kurz vor den Dreharbeiten einen akuten Bandscheibenvorfall zugezogen. Seit 31. Mai laufen in Oberbayern, Hausham und Umgebung die Dreharbeiten zu zwei neuen Filmen. In "Das Wunder von Wiesenried" (AT) und "Sophies tiefer Fall" (AT) wird das Leben von Sophie und Barthl sowie das des ganzen Dorfes ganz schön aufgemischt: Während Wiesenried durch eine Marienerscheinung plötzlich zum bayerischen Lourdes mit endlosen Touristenströmen mutiert, ist die Bürgermeisterin und Pensionswirtin in "Sophies tiefer Fall" unversehens gehandicapt. Durch einen Unfall ist Sophie nicht nur kurzzeitig auf einen Rollstuhl angewiesen, sondern auch auf ihren streitbaren Mitbewohner, der unterdessen die Pension weiterführt.

Die Dreharbeiten unter der Regie von Filippos Tsitos ("Das Wunder von Wiesenried") und Rainer Kaufmann ("Sophies tiefer Fall") dauern noch bis zum 1. August 2022. Neben Elena Uhlig und Friedrich von Thun sind wieder Philipp Sonntag, Bettina Mittendorfer und Carolin Garnier dabei. In Gastrollen spielen Florian Stetter, Michael Grimm, Daniel Rodic u. v. a.

"Zimmer mit Stall - Das Wunder von Wiesenried" (AT)

Eine Marienerscheinung in der Kapelle des Fuchsbichlerhofs macht Wiesenried zum Wallfahrtsort! Ohne das beobachtete Wunder zu hinterfragen, nutzt Pensionswirtin und Bürgermeisterin Sophie (Elena Uhlig) die blutigen Tränen der Gottesmutter fürs Geschäft. Ihrem kauzigen Stallbewohner Barthl (Friedrich von Thun) behagt der Touristenstrom ebenso wenig wie das pseudoreligiöse Getue. Er ist durch den Hofaufenthalt eines tibetischen Mönchs (Joel Olando) auf Sinnsuche und beginnt, das Ereignis zu hinterfragen. Auch Sophies politischer Gegenspieler Jungböck (Ferdinand Hofer) wittert einen skandalträchtigen Betrug. Sophie, die sich mit selbstabgefülltem Wunderwasser ihre bislang sträflich vernachlässigte Altersvorsorge verdienen möchte, muss schweren Herzens bei der Wahrheitssuche des neuen Pfarrers Leo (Florian Stetter) mitmachen.

"Zimmer mit Stall - Sophies tiefer Fall" (AT)

Pensionswirtin und Bürgermeisterin Sophie (Elena Uhlig) ist es gewohnt, alles im Alleingang zu wuppen. Als sie sich bei einem Sturz vom Dach verletzt, muss die Multitaskerin eine sechswöchige Zwangspause einlegen. Um den Touristenstrom zum Saisonauftakt zu bewältigen, bleibt ihr nur eine Hoffnung: ihr menschenscheuer Stallbewohner Barthl (Friedrich von Thun)! Zu Sophies Erstaunen macht der Kauz nicht nur mit, sondern entfaltet auch ungeahnte Talente als Pensionswirt. Bei der Pflege von Sophie, die vorübergehend im Rollstuhl sitzt, zeigt der notorische Eigenbrötler seine bisher verborgene fürsorgliche Ader. Durch die ungewohnte Harmonie kommt Sophie nicht auf die Idee, dass ein intrigantes Gästepaar Chaos auf dem Fuchsbichlerhof anrichtet, um die angeschlagene Wirtin abzuzocken.

Die TV-Reihe "Zimmer mit Stall" ist eine Produktion der Roxy Film GmbH (Produzent*innen: Andreas Richter, Ursula Woerner und Annie Brunner) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Inszeniert werden die Filme von Filippos Tsitos und Rainer Kaufmann, beide Drehbücher dazu stammen von Autoren-Team Holger Gotha und Philipp Weinges. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Stefan Kruppa, Executive Producer ist Christoph Pellander (alle ARD Degeto).

