ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Dreharbeiten für zwei neue Filme der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn auf Rügen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Auf der Ostseeinsel Rügen finden gerade die Dreharbeiten für zwei neue Filme der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn in der Hauptrolle statt. Nach ihrem Unfall hat Ärztin Nora Kaminski kaum eine Verschnaufpause. In der Rügener Praxis versucht Kollege Hannes Stresow (Benjamin Grüter) seine Kollegin zu entlasten, doch Nora fühlt sich für ihre Patienten so verantwortlich, dass sie ihre eigene Gesundheit völlig aus den Augen verliert. Dieses Mal beschäftigt Nora Kaminski der Fall eines Patienten mit plötzlich auftretenden epileptischen Anfällen und ein Transgender-Kind, dass im Gefühlchaos den Bezug zur Wirklichkeit verliert und sich in Lebensgefahr bringt. Mit der neu entflammten Liebe zu Max Jensen (Bernhard Piesk) flieht Nora hin und wieder aus ihrem hektischen und emotionalen Arbeitsalltag - bis auf einmal die Diagnose Depression im Raum steht.

Die neuen Filme "Immer bereit" (AT) und "Dornröschen" (AT) entstehen derzeit in Sassnitz, Göhren, Binz und Altenkirchen auf Rügen sowie in Berlin nach Drehbüchern von Marcus Hertneck und Lars Albaum unter der Regie von Jan Ruzicka.

An der Seite von Tanja Wedhorn spielen Benjamin Grüter, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Werner, Patrick Heyn, Petra Kelling, Bernhard Piesk, Tina Amon Amonsen, Bo Hansen, Anne Weinknecht, Ruby M. Lichtenberg, Jochen Nickel, Tessa Mittelstädt, Mira Goeres, Moritz Brandt, Liselotte Krieger, Maxi Warwel, Patrick Kalupa, Pauline Knof und viele mehr.

Immer bereit (AT)

Nora (Tanja Wedhorn) möchte sich endlich Freiräume von ihrer beruflichen Dauerbereitschaft schaffen. Das ist für eine Ärztin leichter gesagt als getan, wenn bei einer Schiffspartie der Kapitän einen epileptischen Anfall erleidet. So endet der romantische Ausflug mit ihrem Freund Max (Bernhard Piesk) in der Notaufnahme von Dr. Heckmann (Patrick Heyn). Als der Chefarzt einen Gehirntumor diagnostiziert, kann Nora "ihren" Patienten nicht so einfach abgeben. Kapitän Busch (Jochen Nickel) steckt nicht nur gesundheitlich in Problemen: Seine eigene Schwester Julia (Tessa Mittelstädt) hat sich einen Anwalt genommen, um mit ihm einen Erbschaftsstreit auszufechten. Da es sich um Noras Sohn Kai (Lukas Zumbrock) handelt, glaubt die Ärztin ohne Doktortitel, im Interesse aller vermitteln zu können. Auf sich selbst nimmt sie dabei wie so oft wenig Rücksicht ...

Dornröschen (AT)

Die begabte Ballettschülerin Lea träumt von der Hauptrolle bei der Tschaikowski-Aufführung des "Dornröschens". Für ihre Trainerin Bettina (Inka Löwendorf) ist das zehnjährige Transgender-Mädchen jedoch biologisch ein Junge und scheidet für die Besetzung als Prinzessin aus. Als Lea enttäuscht von der Probe nach Hause fährt, kommt es fast zu einem Unfall mit dem Rettungswagen von Nora (Tanja Wedhorn) und Lars (Bo Hansen). Auf ihre intuitive Art erkennt die Ärztin ohne Doktortitel, dass es bei ihrer jungen Patientin mehr als nur äußerliche Schürfwunden gibt. Warum passt Lea zu wenig auf sich auf? Welche Rolle spielt ihre Identitätsfindung? Um ihr zu helfen, setzt Nora auf fachkundigen Rat. Mit Hilfe der Psychotherapeutin Dr. Vieth (Pauline Knof) beginnt Nora zu verstehen, welche Konflikte Lea mit sich austrägt ...

"Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Hinter der Kamera steht Florian Foest. Producerin: Marie Ebenhan. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).

Foto über www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell