Sondersendung: "Bundestag live - Regierungserklärung zum Angriff auf die Ukraine" am Sonntag, 27. Februar 2022, 10:55 - 12:25 Uhr im Ersten

In Europa herrscht Krieg. Einen solchen Angriffskrieg kennen viele Europäerinnen und Europäer nur noch aus den Geschichtsbüchern. Am Donnerstag hat das russische Militär die Ukraine mit Bodentruppen und aus der Luft angegriffen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem dunklen Tag für Europa und einem eklatanten Bruch mit dem Völkerrecht. Die EU verabschiedete ein hartes Sanktionspaket, die NATO aktiviert Verteidigungspläne.

Der Bundestag tritt erstmals in seiner Geschichte an einem Sonntag zu einer Sondersitzung zusammen, um über die aktuelle Lage in der Ukraine und dem weiteren Vorgehen der Bundesregierung zu sprechen. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt eine Regierungserklärung zur aktuellen Lage ab. Im Anschluss ergreifen die Vertreterinnen und Vertreter der Bundestagsfraktionen das Wort. Das Erste überträgt die Sondersitzung des Bundestages in einem "Bundestag live" am Sonntag, 27. Februar, ab 10:55 Uhr.

Christian Feld, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung aus der Westlobby des Deutschen Bundestages. Kristin Becker, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, kommentiert das Geschehen im Plenarsaal aus der Sprecherkabine.

Redaktion: Moritz Rödle

Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

