Spaß zum Jahresende: Olli Dittrich und Dieter Nuhr bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 27. bis 31. Dezember 2021, um 18:00 Uhr im Ersten

Die kurze Quiz-Woche zwischen den Feiertagen startet Moderator Kai Pflaume am Montag mit zwei feingeistigen Spaßvögeln: Olli Dittrich und Dieter Nuhr.

Nach dem großen Erfolg von "House of Trumps - Peter, ein deutsches Geheimnis" im vergangenen Jahr, dreht sich in der zwölften Folge von Olli Dietrichs Persiflage-Reihe am 29. Dezember im Ersten alles um Angela Merkel. Dabei schlüpft Dittrich wieder in die Rolle der Reporter-Legende Sandro Zahlemann.

Sein Kollege, der Kabarettist Dieter Nuhr, schaut kurz nach seinem satirischen Jahresrückblick schon wieder auf den Januar, wenn er eine neue Folge von "Nuhr im Ersten" präsentiert. Doch vorher müssen beide kuriose Quizfragen, wie diese, richtig beantworten:

Welche dieser Filmreihen umfasst die meisten offiziellen Teile?

a) Eis am Stiel

b) Dirty Harry

c) Twilight

Am Donnerstag treffen sich zwei beliebte Schlagerikonen im "Wer weiß denn sowas?!"-Studio: Sänger Andy Borg und Moderatorin Carmen Nebel, die im Januar auch zu Gast in seiner SWR-Musikshow "Schlager-Spaß" sein wird. Mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton wollen sie Fragen, wie diese, die sich nach der kommenden Silvesterfeier stellen könnte, lösen:

Damit feiner Glitter beim Waschen bestmöglich entfernt werden kann, wird die Kleidung ...?

a) zunächst über Nacht eingefroren

b) vorher mit Haarspray besprüht

c) mit Teebaumöl eingerieben

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 27. bis 31.12.2021 im Überblick:

Montag, 27. Dezember - Olli Dittrich und Dieter Nuhr

Dienstag, 28. Dezember - Skispringen

Mittwoch, 29. Dezember - Skispringen

Donnerstag, 30. Dezember - Carmen Nebel und Andy Borg

Freitag, 31. Dezember - Silvester

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

