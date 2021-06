ARD Das Erste

"Rote Rosen": Dörte kommt!

Edelgard Hansen ab Anfang August in der Daily Novela

Edelgard Hansen übernimmt ab Folge 3386 der Daily Novela "Rote Rosen" - voraussichtlich Anfang August 2021 im Ersten - die Rolle der Dörte Reichard, die fast jede und jeder liebt.

Dörte Reichard, gespielt von Edelgard Hansen, kommt unerwartet nach Lüneburg, um ihrem Sohn Jens (Martin Luding) und vor allem ihrer Enkelin Ellen (Yun Huang) nahe zu sein. Die pensionierte Pastorin fühlt sich noch zu engagiert, um ihrem Ehemann, dem Insektenforscher in den wohlverdienten Ruhestand zu folgen. Also platzt sie in die Hochzeitsvorbereitungen von Jens und Mona (Jana Hora-Goosmann), hat ein offenes Ohr für Monas Sorgen und unterstützt ihre geliebte Enkelin Ellen, für die sie nur das Beste will. Patent, zupackend und einfühlsam hilft sie bei den Vorbereitungen - und "schmeißt" die Hochzeit, als sie auf der Treppe des Standesamtes zusammenbricht...

Die Trauung wird verschoben, Dörte kommt schnell wieder auf die Beine und macht sich mit ihrer geerdeten, sympathischen Art nicht nur in der Familie Reichard unentbehrlich. Die Kinder hören gebannt ihre spannenden Geschichten aus dem Alten Testament. Tina (Katja Frenzel) und Ben (Hakim Mezziani) schätzen ihre Unterstützung bei dem kleinen Louis. Und Gunter (Hermann Toelcke) könnte sie sich glatt an seiner Seite vorstellen. Wenn da nicht Merle (Anja Franke) wäre, in der sie trotz aller Unterschiedlichkeit und Auseinandersetzungen schnell die beste Freundin findet. Und mehr...

Für Edelgard Hansen bestimmte "die Magie der gemeinsamen Theaterarbeit" ihre ersten schauspielerischen Erfolge, an Bühnen in Hamburg, Berlin, Bochum und Wien, bei der Entwicklung und Inszenierung eigener Stücke vor allem für ein jugendliches Publikum. Dem Fernsehpublikum ist sie durch zahlreiche prägnante Rollen zum Beispiel in "Familie Dr. Kleist", "Mein Freund, das Ekel" an der Seite von Dieter Hallervorden, "Zwei unter Millionen", "SOKO Hamburg" oder dem Max Ophüls-Preis nominierten Film "Cord" bekannt.

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzenten: Emmo Lempert, Jan Diepers) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter (beide NDR).

"Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten

