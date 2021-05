ARD Das Erste

Das Erste: Diven-Duell - Elke Sommer und Dunja Rajter bei "Wer weiß denn sowas?"

München (ots)

Das Wissensquiz vom 31. Mai bis 4. Juni 2021, um 18:00 Uhr im Ersten Zum Wochenauftakt kommt es zum Treffen zweier großer Diven bei "Wer weiß denn sowas?". Moderator Kai Pflaume hat Hollywoodstar Elke Sommer und Schlager-Ikone Dunja Rajter zum Wiedersehen und fröhlichem Raten ins Studio eingeladen. Vor fast 60 Jahren standen die Schauspielerin und die Sängerin gemeinsam in der Karl-May-Verfilmung "Unter Geiern" vor der Kamera. Sie zählen zu den größten Stars der populären Klassik: Prof. Justus Frantz , der in den 1980er Jahren das "Schleswig-Holstein Musik Festival" gründete, und Stargeiger David Garrett , der als Fünfjähriger einen Preis im Wettbewerb "Jugend musiziert" gewann und neben der Klassik auch mit seiner Crossover-Musik die Fans in aller Welt begeistert. Am Dienstag geht es jedoch nicht um die beste Interpretation von Mozart oder Beethoven, sondern um das richtige Händchen beim Lösen kniffliger Quizfragen. Seit sie im Februar ihren gemeinsamen Song "Fahr zur Hölle" veröffentlicht hatten, brodelte die Gerüchteküche. Inzwischen haben die Schlagersängerin Marina Marx und der ehemalige Boygroup-Star von "Feuerherz", Karsten Walter , ihre private Liebe auch öffentlich gemacht. Am Mittwoch wird beim neuen Traumpaar der Schlagerwelt nicht geturtelt, sondern um den Sieg beim Wettraten gekämpft. Seit langem ist der Musiker Götz Alsmann von der schwedischen Sängerin Bibi Johns , die als Schlager- und Kinostar in den 1950ern in Deutschland Karriere machte, völlig begeistert. Er besitzt sogar sämtliche Original-Autogrammkarten von ihr. Am Donnerstag treten die Diva und ihr Bewunderer zum fröhlichen Wettraten an. Unterstützt von den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton wollen sie dann historische Fragen wie diese richtig beantworten: Welche Tradition in den USA entstand mit der Einweihung der Freiheitsstatue am 28. Oktober 1886 in New York? a) Cheerleading in Halbzeitpausen b) Kostümierungen zu Halloween c) Konfettiparade zu besonderen Ereignissen Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 31.5. bis 4.6.2021 im Überblick: Montag, 31. Mai - Elke Sommer und Dunja Rajter Dienstag, 1. Juni - Prof. Justus Frantz und David Garrett Mittwoch, 2. Juni - Karsten Walter und Marina Marx Donnerstag, 3. Juni - Götz Alsmann und Bibi Johns Freitag, 4. Juni - Sport Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

