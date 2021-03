ARD Das Erste

Das Erste

Verstärkte Berichterstattung über Klimawandel und Nachhaltigkeit im Vorabendprogramm des Ersten

München (ots)

Die ARD hat im vergangenen Jahr die Bemühungen verstärkt, im Vorabendprogramm über Klimawandel und Nachhaltigkeit zu berichten. Rund 20 Prozent der Sendungen "Wissen vor acht - Natur" und "Wissen vor acht - Zukunft" (beide WDR) haben sich mit diesen Themen beschäftigt. Insgesamt 24 von 117 Sendungen widmeten sich konkret diesem Schwerpunkt.

Dazu gehören Beiträge wie zum Beispiel "Das Geheimnis der Moore!", der herausarbeitet, dass Moore viel CO2 speichern und somit Moorschutz auch Klimaschutz ist. Auch in der Folge "Mikroben - die wahren Herrscher der Welt" ging es konkret um den Einfluss von Mikroben auf den Klimawandel.

Seit Ende vergangenen Jahres findet zudem ein intensiver Austausch der Redaktion mit führenden Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet statt, um die Sendung bei den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Erste Ergebnisse sollen in die kommende Staffel einfließen, deren Produktion in den kommenden Monaten geplant ist.

Aber nicht nur "Wissen vor acht" greift die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit auf: Von 227 Ausgaben im Jahr 2020 widmete "Börse vor acht" (hr) 71 Sendungen dem Verhältnis Ökonomie und Ökologie. Dabei ging es unter anderem um "green washing", also Firmen, die sich "grün" präsentieren, es aber gar nicht sind, und nachhaltige Wirtschaft mit klimafreundlichen und klimaneutralen Produkten als größte Wachstum-Chance für Unternehmen.

In der Sendung "Wetter vor acht" (hr) gibt es seit November 2020 eine eigene Rubrik "Klima", in der anlassbezogen klimatische Entwicklungen und Zusammenhänge intensiv erläutert werden. Seit Einführung im November war das an 13 Sendetagen der Fall. Zudem verweisen die Moderatorinnen und Moderatoren auch bei besonderen Wetterlagen oder ungewöhnlichen Temperaturen auf klimatische Ursachen und Wirkungen.

Die ARD bietet zudem sowohl in den linearen TV-Programmen als auch in der ARD-Mediathek eine Vielzahl an Berichten und Dokumentationen zu dem Thema. Nicht zuletzt stand die letzte Themenwoche unter dem Motto "Wie wollen wir leben" und hatte einen klaren Schwerpunkt auf den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell