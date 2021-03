ARD Das Erste

Das Erste

"Die Toten von Marnow": Großer Erfolg im Ersten und in der ARD-Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Durchschnittlich 5,18 Millionen Zuschauer sehen die Eventserie im Ersten - 9,1 Millionen Zugriffe in der ARD-Mediathek

"Die Toten von Marnow" (NDR/ARD Degeto), die Eventserie im Ersten und in der ARD-Mediathek, hat ein großes Publikum erreicht. Durchschnittlich 5,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die vier Folgen im Ersten, was einem Marktanteil von 16,2 Prozent entspricht. Die gestrige vierte Episode wurde von 4,46 Millionen Zuschauern (13,7 % MA) eingeschaltet. In der ARD-Mediathek wurden für die achtteilige Miniserie vom 6. März bis 17. März mehr als 9,1 Millionen Videoabrufe registriert. "Die Toten von Marnow" sind dort noch bis zum 6. Juni abrufbar.

In den Hauptrollen spielen Sascha Gersak, Petra Schmidt-Schaller, Anton Rubtsov, Jörg Schüttauf, Judith Engel, Lutz Blochberger, Peter Kremer, Anne Schäfer, Michael Mendl, Christine Schorn, Minh-Khai Phan-Thi und Victoria Trauttmansdorff.

"Die Toten von Marnow" ist eine Produktion der Polyphon Film & Fernseh GmbH im Auftrag des NDR und der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist Beatrice Kramm, Co-Produzent Mark von Seydlitz (made in munich). Die Redaktion haben Thomas Schreiber und Donald Kraemer (NDR, federführend) sowie Christoph Pellander und Claudia Grässel (ARD Degeto). Die Produktion wurde gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

"Die Toten von Marnow" in der ARD-Mediathek ...

Mehr zur Serie: www.daserste.de/marnow

Pressefotos www.ardfoto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell