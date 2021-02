ARD Das Erste

ARD-Mediathek - Die Highlights im März 2021

Beforeigners - Mörderische Zeiten (ARD Degeto) Crime-Drama-Serie - Sechs Folgen (45 Min.) Staffel 1 online ab 14. März 2021 | für 30 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 13. März 2021 | 23:35 Uhr | Das Erste Menschen aus der Vergangenheit tauchen in der Gegenwart auf und schaffen Parallelgesellschaften! Tausende von Steinzeitlern, mittelalterlichen Wikingern und Bürgerlichen aus dem 19. Jahrhundert stellen als Einwanderer die Toleranz der norwegischen Gesellschaft auf eine Belastungsprobe. Dieses Science-Fiction-Szenario bildet den Ausgangspunkt der sechsteiligen Miniserie "Beforeigners - Mörderische Zeiten". Im Zentrum steht ein Ermittlerduo, das einen rätselhaften Mord an einer Zeitmigrantin aufklären soll: Kommissar Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) und seine Kollegin Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen), selbst eine "Zeitreisende". Die Folgen 1-3 finden akkreditierte Journalisten im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht. ----- Die Toten von Marnow (NDR/ARD Degeto) Eventserie - 8 Folgen (45 Min.) bzw. 4 Folgen (90 Min.) Online first ab 6. März 2021 | 20:15 Uhr | für drei Monate in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung ab 13. März 2021 | 20:15 Uhr | Das Erste Die Schweriner Kriminalhauptkommissarin Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und ihr gleichrangiger Kollege Frank Elling (Sascha Gersak) ermitteln in einem brutalen Mordfall, der sie in die geheimnisvolle Kleinstadt Marnow führt. Während ihr Assistent Sören gekidnappt wird, schlägt der mysteriöse Täter erneut zu. Hinter den grausamen Morden entdecken die Kommissare die Umrisse eines Skandals, in den Alt-Stasi, Geheimdienste und die westdeutsche Pharmaindustrie verwickelt zu sein scheinen. Vier Folgen, Interviews und Hintergrundberichte finden akkreditierte Journalisten im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht. ----- Die Alpen , Teil 1 und 2 (NDR) Naturfilme - (45 Min.) ab 1. März 2021 | für 12 Monate in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 1. und 8. März 2021 | 20:15 Uhr | Das Erste Dieses majestätische Gebirge verbindet acht Länder und erhebt sich bis auf 4000 Meter Höhe. Die Alpen erstrecken sich über 1200 Kilometer von Ost nach West und teilen Europa in den mediterranen Süden und Zentraleuropa. Als gewaltiger Wasserspeicher und kontinentale Wasserscheide speisen die Alpen zahlreiche Flüsse, die in drei große Meere münden. Die zweiteilige Dokumentation bietet spektakuläre Einblicke in die großen und kleinen Geheimnisse einer faszinierenden alpinen Wildnis. Die erste Folge widmet sich der warmen Jahreszeit und beginnt nahe der sonnenverwöhnten Mittelmeerküste. Die zweite Folge der Alpen-Miniserie porträtiert die eisige, kalte Jahreszeit und zeigt die Härten und Gefahren, die ein Leben in einer hochalpinen Winterwelt mit sich bringt. ----- Frag doch mal die Maus - Die große Geburtstagsshow (WDR) Unterhaltungsshow Ab 6. März 2021 | 20:15 Uhr | für 7 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 6. März 2021 | 20:15 Uhr | Das Erste Die Maus wird 50 - was für ein Jubiläum! Seit ihrem ersten Auftritt löst sie die faszinierenden Rätsel des Alltags - und bringt uns dabei alle zum Staunen. Am Abend vor diesem besonderen Geburtstag wird schon kräftig reingefeiert: mit einer XXL-Ausgabe der großen Samstagabendshow "Frag doch mal die Maus". Zu Gast bei Eckart von Hirschhausen sind: Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Mark Forster, Elton, Stephanie Stumph und Jana Ina Zarrella. Daneben bündelt die ARD-Mediathek weitere Highlights zum Maus-Geburtstag : Fünf "Zeitreisen mit der Maus" " (ab 7. März 2021) durch die zurückliegenden Jahrzehnte, "Die große Geburtstagssendung mit der Maus - Hallo Zukunft! " (ab 7. März 2021) und vieles mehr. ----- Mary Higgins Clark - Mysteriöse Verbrechen (ONE) Krimireihe Zwei neue Filme am 3. und 10. März 2021 | für 30 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung ab 20. Januar 2021 | 21:45 Uhr | ONE Die erfolgreiche amerikanische Krimiautorin Mary Higgins Clark gilt als "Queen of Suspense". ONE zeigt acht Verfilmungen ihrer Romane immer mittwochs um 21:45 Uhr als deutsche Erstausstrahlung. Im März werden die beiden Filme "Ein Gesicht so schön und kalt" und "Hab acht auf meine Schritte" ausgestrahlt. Ausgewählte Filme der Reihe finden akkreditierte Journalisten im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht. ----- Junge Politikerinnen - Yes she can! (WDR/NDR) Dokumentarfilm von Carolin Genreith Online first ab 6. März 2021 | für zwölf Monate in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung voraussichtlich am 31. März 2021 | Das Erste Spätestens seit Kamala Harris ist klar: Die Zeit der "alten, weißen Männer", die in der Politik das Sagen haben, ist vorbei. Jetzt kommen junge Frauen, die einen neuen Politikstil prägen - unkonventionell, digital - mit viel Gespür für Macht und Machbarkeit, sei es im Bundes- oder Landtag, im Rathaus oder Europaparlament. Der Film portraitiert die vier jungen Politikerinnen Laura Isabelle Marisken, Aminata Touré, Gyde Jensen und Terry Reintke und zeigt, wie weibliche Politik heute funktioniert, begeistert und engagiert. Die Dokumentation finden akkreditierte Journalisten im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht. ----- Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer (NDR) Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März Krimi Ab 7. März 2021 | 20:15 Uhr | für sechs Monate in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 7. März 2021 | 20:15 Uhr | Das Erste Ihr neuester Fall führt die Kommissare Borowski (Alex Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) in das höchst brisante Umfeld von Frauenhassern im Internet: Sie werden mit den Anhängern der sogenannten "Incel-Bewegung" konfrontiert. In der Nähe eines beliebten Kieler Clubs wird die misshandelte Leiche einer jungen Frau aufgefunden. Als Mila Sahin herausfindet, dass auf Hasslisten im Internet weitere Attacken auf Frauen in Kiel propagiert werden, ermittelt Borowski als Undercoveragent im Umfeld eines so genannten "Pick-Up-Artists". Dort muss er erleben, welche enorme Energie hinter den Aufrufen steckt. Den "Tatort" finden akkreditierte Journalisten im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht. Zum Weltfrauentag bietet die ARD-Mediathek außerdem folgende Biopics von starken Frauen an: Ottilie von Faber-Castell (ab 1. März 2021 in der ARD-Mediathek) Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau (beide Teile ab 4. und 5. März in der ARD-Mediathek) Käthe Kruse (ab 6. März in der ARD-Mediathek) Sternstunde ihres Lebens (ab 6. März in der ARD Mediathek) Katharina Luther (ab 8. März in der ARD Mediathek) Hannah Arendt (ab 7. März in der ARD-Mediathek) Clara Immerwahr (ab 9. März in der ARD Mediathek) ----- Blinded (ONE) Krimiserie - 8 Folgen (45 Min.) Ab 10. März 2021 | für 30 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung ab 9. März 2021 immer dienstags | 21:45 Uhr | ONE Im Stockholmer Finanzsektor wird die junge Reporterin Bea Farkas (Julia Ragnarsson) auf ein fragwürdiges Bankgeschäft aufmerksam. Bei ihren Recherchen stößt sie auf einen gewaltigen Finanzbetrug. Was hat Peder Rooth (Matias Varela) damit zu tun, ein hochrangiger Bankangestellter, mit dem Bea Farkas eine Affäre hat? Die Serie basiert auf der Buchvorlage "Fartblinda" der Journalistin Carolina Neurath und beruht auf einer wahren Geschichte. Die Hauptdarstellerin Julia Ragnarsson wurde 2014 mit dem "Rising Star Award" beim Stockholm International Film Festival ausgezeichnet. Die Folgen 1-4 finden akkreditierte Journalisten im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht. ----- Auf der Corona-Intensivstation der Charité - Kampf um jeden Atemzug (rbb) Dokumentation ab 15. März 2020 | für zwölf Monate in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 15. März 2021 | 22:50 Uhr | Das Erste Für "Die Story im Ersten" begleitete Regisseur Carl Gierstorfer über mehrere Monate eine Corona-Intensivstation der Berliner Charité. Der Film zeigt den Alltag auf Station, den Kampf der Ärzteschaft und Pflegenden um ihre Patienten. Und er gibt Einblick in das, was die Hochleistungsmedizin im Kampf gegen das Virus vermag, welchen personellen, technischen und finanziellen Aufwand sich ein Industrieland wie Deutschland leistet, im Kampf um ein einzelnes Menschenleben. ----- The Split - Beziehungsstatus ungeklärt (I + II) (NDR) Anwaltsserie - 12 Folgen (50 Min.) Ab 25. März 2021 | für 30 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung ab 25. März 2021 immer donnerstags im NDR Fernsehen In zwei Staffeln à sechs Episoden folgen die Zuschauerinnen und Zuschauer der Familienanwältin Hannah nicht nur durch harte Scheidungskriege, sondern auch durch ihre eigene Beziehungskrise. Sie und ihre zwei Schwestern müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Trennung der eigenen Eltern ihr berufliches und privates Leben beeinflusste und ob bei all dem Drama der Glaube an das Modell Ehe überwiegt.

