"Druckfrisch": Exklusiv-Interview mit Barack Obama

Am Sonntag, 28. Februar 2021, um 23:35 Uhr zu den Memoiren des Ex-Präsidenten der USA

In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 28. Februar 2021, im Ersten führt Denis Scheck ein Exklusiv-Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der seine Memoiren geschrieben hat: "Ein verheißenes Land".

Barack Obama war der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika; er war einer der jüngsten, die je in dieses Amt gewählt wurden, und sicher einer der populärsten. Seine Erinnerungen an Jugend, Studium, erste Berufserfahrungen und die Zeit als mächtigster Mann der Welt sind nun eine unbedingt lohnende Leseerfahrung, und zwar deshalb, weil Obama von Anfang an nicht nur über seine Triumphe spricht, sondern genauso über die Niederlagen, über seine Ängste und Zweifel. Der Leser erfährt, wie aus dem jungen Barack Präsident Obama wird, wie Politik im Alltag funktioniert und wie sie von Kompromissen lebt. Der Ex-Präsident beschreibt, wie Entscheidungen erkämpft werden müssen und wie schmerzlich das alles oft ist. Obamas eindringliche Botschaft in diesem souveränen Buch: Es liegt nur an uns, die Welt zu verändern.

Barack Obama, geboren 1961 in Hawaii, ist Rechtsanwalt und war von 2009 bis 2017 Präsident der USA. 2009 erhielt er den Friedensnobelpreis.

Außerdem, wie immer in "Druckfrisch", Denis Schecks Kommentar zu den Büchern auf der aktuellen "Spiegel"-Bestsellerliste (diesmal: Belletristik) und eine ganz persönliche Empfehlung: "Mädchen, Frau etc." von Bernadine Evaristo.

Moderation: Denis Scheck; Regie: Andreas Ammer. Redaktion: Armin Kratzert (BR) Christoph Bungartz (NDR), Katrin Schumacher (MDR) und Simone Thielmann (WDR).

