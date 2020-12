ARD Das Erste

Das Erste

"Maria Wern, Kripo Gotland" im Weihnachtsprogramm des Ersten

Vier neue Filme mit Eva Röse in der Titelrolle der pragmatischen Ermittlerin

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Mutig, entschlossen und konsequent so geht Kommissarin Maria Wern ihre Ermittlungen an. In der achten Staffel der erfolgreichen Krimiserie aus Schweden muss die Titelheldin vier sehr unterschiedliche Fälle lösen, die sie auch emotional nicht kalt lassen. Der Tod eines jungen Soldaten in "Sturmfront", dem ersten der vier neuen Filme, berührt sie besonders, zumal ihr eigener Sohn Emil gerade seinen Musterungsbescheid erhalten hat und sich schon bald den Herausforderungen der Truppe wird stellen müssen. Auch in der neuen Staffel lässt Hauptdarstellerin Eva Röse ihrer Figur neben aller kriminalistischer Brillanz wieder viel Raum für berührende Momente. Die Sendetermine im Überblick: Maria Wern, Kripo Gotland - Sturmfront Sonntag, 20. Dezember 2020, 21:45 Uhr Kommissarin Maria Wern und ihre Kollegen*innen demaskieren einen Landesverrat, als sie nach dem Tod eines jungen Soldaten zum Missfallen hochrangiger schwedischer Militärs in deinem Truppen-Sperrgebiet ermitteln ... Maria Wern, Kripo Gotland - Schutzlos Samstag, 26. Dezember 2020, 21:45 Uhr Als ein jugendlicher Kleinkrimineller tot aus dem Meer geborgen wird, enttarnen Maria Wern und ihre neue Kollegin Sasha in einem Erziehungsheim menschenverachtende Praktiken ... Maria Wern, Kripo Gotland - Raues Land Sonntag, 27. Dezember 2020, 21:45 Uhr In der schützenwerten Natur Fårös - einer abgelegenen Nachbarinsel Gotlands - sieht sich Maria Wern nach dem gewaltsamen Tod eines Wilderers mit dem komplizierten Beziehungsgeflecht einer abgeschiedenen Dorfgemeinschaft konfrontiert ... Maria Wern, Kripo Gotland - Im Schatten Freitag, 1. Januar 2021, 21:45 Uhr Eine Serie von Raubüberfällen verunsichert den beschaulichen Alltag von Visby - sehr zum Ärger der kleinstädtischen Elite. Gerüchte über "fremdländische" Täter sowie medial befeuerte Vorwürfe gegen die Kripo Gotland setzen die Ermittler unter Druck ... Alle vier Filme der neuen Staffel sind online first bereits ab 18. Dezember 2020, 21: 45 Uhr in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Filme "Sturmfront", "Schutzlos", "Raues Land" und "Im Schatten" der Serie "Maria Wern, Kripo Gotland" sind Produktionen der Warner Bros. in Zusammenarbeit mit Cologne Film, in Koproduktion mit TV 4, C More und ARD Degeto für die ARD. Gedreht wurde auf der schwedischen Insel Gotland. Die Pressemappe zu der neuen Staffel "Maria Wern, Kripo Gotland" finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Für Radiobeiträge sind O-Töne verfügbar unter https://ardtvaudio.de Fotos über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

ARD Degeto

Leo Boll

Tel: 069/1509-380

E-Mail: leo.boll@degeto.de



Medusa Medienagentur

Ulrike Seiler

Tel: 030/8090-6806

E-Mail: ulrike-seiler@t-online.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell