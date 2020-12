ARD Das Erste

Tragischer Unfall bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Die Fans der ARD-Weekly fieberten gestern mit Assistenzarzt Tom Zondek (gespielt von Tilman Pörzgen) mit. Die dramatische Not-OP überlebte Tom nicht. Mit der emotionalen Episode "Sturz ins Leere" verabschiedete sich gestern der Schauspieler Tilman Pörzgen vom Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt. Seit Frühjahr 2018 gehörte Tilman Pörzgen zum Hauptcast der ARD-Weekly und begeisterte dort als Tom Zondek donnerstags um 18:50 Uhr im Ersten die Zuschauerinnen und Zuschauer. "Eine schwere, aber die richtige Entscheidung" "Die jungen Ärzte waren eine tolle und intensive Erfahrung für mich. Doch wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören", so Tilman Pörzgen. "Den nächsten Schritt zu gehen, war eine schwere, aber die richtige Entscheidung und ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge und in Erinnerung an eine schöne Zeit mit tollen Kollegen, die zu Freunden geworden sind." Tilman Pörzgen wurde durch seine Rollen in den Kinofilmen "Abschussfahrt" sowie "Bibi und Tina - Mädchen gegen Jungs" deutschlandweit bekannt. Er übernahm auch Hauptrollen in Fernsehfilmen und -serien ("SOKO Stuttgart - Goldene Zeit", "Letzte Spur Berlin - Klickzahlen", u.a.). Auch die Musik zählt zu Tilman Pörzgens großer Leidenschaft. Im Februar 2019 veröffentlichte er seine erste Single "Applaus". "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und Marc Minneker. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR). Weiterhin in den Hauptrollen zu sehen sind Mike Adler, Sanam Afrashteh, Elisa Agbaglah, Marijam Agischewa, Christian Beermann, Philipp Danne, Luan Gummich, Horst Günter Marx, Katharina Nesytowa, Mirka Pigulla, Stefan Ruppe und Milena Straube. Regelmäßig zu Gast im Johannes-Thal-Klinikum sind Darsteller aus "In aller Freundschaft" wie Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Arzu Bazman, Thomas Rühmann, Udo Schenk, Alexa Maria Surholt oder Thomas Koch. www.daserste.de/diejungenaerzte www.ard-foto.de

