Das Erste: SommerKino im Ersten

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "Fisherman's Friends - Vom Kutter in die Charts" am Montag, 27. Juli, um 20:15 Uhr und am Dienstag, 28. Juli, um 22:45 Uhr Am Montag, 27. Juli um 20:15 Uhr steht mit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Oscar-prämiertes Schauspielerkino vom Feinsten auf dem Programm des diesjährigen SommerKinos im Ersten. Mildred Hayes (Frances McDormand) möchte nicht hinnehmen, dass der Mord an ihrer Tochter ungesühnt bleibt. Als es nach sieben Monaten noch immer keine Spur des Täters gibt, der die 16-Jährige vergewaltigt und getötet hat, entschließt sich Mildred zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Sie mietet drei Plakatwände an einer Landstraße. Mit großen Lettern greift Mildred den angesehenen Sheriff Willoughby (Woody Harrelson) persönlich an. Weder ihr Sohn noch ihr Ex-Mann können verhindern, dass sie einen Kleinkrieg vom Zaun bricht. Doch ihr Plan funktioniert und die Suche nach dem Mörder geht weiter. Hauptdarstellerin Frances McDormand ist die Rolle der verzweifelten Mutter auf den Leib geschrieben. Bereits zum zweiten Mal wurde sie für ihre außergewöhnliche Schauspielkunst mit dem Oscar prämiert. An ihrer Seite spielt Sam Rockwell, der als bester Nebendarsteller mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Am Dienstag, 21. Juli um 22:45 Uhr folgt das sympathische Feel-Good-Movie "Fisherman's Friends - Vom Kutter in die Charts". Die zehn Männer des Shantychors von Port Isaac sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Dass sie einmal vom Musikbusiness umworben werden, käme den schwer arbeitenden Fischern nie in den Sinn. Auch der Londoner Musikmanager Danny (Daniel Mays) hält es zunächst für einen Scherz, als ihn sein Chef Troy (Noel Clarke) bei einem Wochenendtrip an die Küste spontan beauftragt, die Lokalmatadoren aus Cornwall unter Vertrag zu nehmen. Während seine Kollegen wieder nach London zurückkehren, macht sich Danny also daran, die "Fishermen" für Probeaufnahmen zu überreden. Im Jahr 2010 stürmte der Shanty-Männerchor "Fisherman's Friends" mit einem Folk-Album die britischen Charts. Die ungewöhnliche Erfolgsgeschichte dient als Vorlage für die britische Komödie, die vor der romantischen Küste Cornwalls eine Geschichte wahrer Freundschaft erzählt Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http:/ /www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Leberkäsjunkie", "Wie gut ist deine Beziehung?" oder "Der Trafikant") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity. Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.

