ARD Das Erste

Das Erste

"Rote Rosen": Gastrolle für die querschnittgelähmte Olympiasiegerin Kristina Vogel

Bild-Infos

Download

München (ots)

Clara Apel spielt in der ARD-Daily Novela Pia Richter, die 15-jährige Tochter der Hauptdarstellerin Astrid Richter (Claudia Schmutzler), die nach einem Unfall in ihrer Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen ist. Mit viel Optimismus und Selbstbewusstsein erscheint ihr dies völlig normal. Erst als ihr pubertärer Schwarm, der Nachwuchs-Rapper Anton (Jean-Luc Caputo), wenig feinfühlig verlauten lässt, "Rollstuhl geht gar nicht", bricht für Pia in ihrem Liebeskummer eine Welt zusammen.

Als Pia zufällig in der Altstadt eine andere Rollstuhlfahrerin sieht, die sehr selbstbewusst mit ihrem Rolli umgeht, kommen sie ins Gespräch. Es ist Kristina Vogel, zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Bahnradfahren, die nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt ist und gerade für einen Vortrag in Lüneburg Station macht. Diese Begegnung beflügelt Pia und stärkt ihr Selbstbewusstsein, zumal sie die ehemalige Spitzensportlerin auf die Idee bringt, eine Spendenaktion für eine Rollstuhlrampe ins Leben zu rufen. Außerdem versteht Kristina gar nicht, warum Pia nicht an dem liebenswürdigen Freddy (Marco Valero) interessiert ist, der ihr deutlich Gefühle entgegenbringt, und den Nachwuchs-Rapper zum Teufel schickt.

Kristina Vogel ist die erfolgreichste Radsportlerin aller Zeiten. Ihre Rennen bei den Olympischen Spielen sind legendär. 2012 feierte sie mit ihrer Partnerin Miriam Welte den Olympiasieg im Teamsprint. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro sorgte sie als "Olympiasiegerin ohne Sattel" für Schlagzeilen. Im Sprintwettbewerb verlor sie im entscheidenden Zielsprint ihren Sattel und gewann trotzdem als erste Deutsche in der olympischen Geschichte Gold. Hinzu kommen insgesamt elf Weltmeistertitel. Seit ein Trainingsunfall auf der Radrennbahn in Cottbus ihr das Rückenmark durchtrennt, ist sie querschnittsgelähmt. Mit starkem Willen und Zuversicht arbeitete sie sich zurück ins Leben und wird mit ihrer ansteckenden Energie und Zuversicht zum Vorbild für viele Menschen mit ähnlichen Schicksalsschlägen.

Kristina Vogel ist in drei Folgen "Rote Rosen" (3178-3180) voraussichtlich ab 10. September 2020 im Ersten zu sehen.

"Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten Im Internet unter www.DasErste.de/roterosen Pressefotos unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,

Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de



DZ! Kommunikation, Tel: 030/3101 88 66,

Dieter Zurstraßen, Tel: 0160/4798 370, E-Mail: dz@dz-kommunikation.de

oder am Set: Daniela Behns, Tel: 04131/886 340,

E-Mail: dbehns@rote-rosen.tv

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell