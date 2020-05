ARD Das Erste

"Zimmer mit Stall": Zwei neue Filme der beliebten "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe mit Aglaia Szyszkowitz und Friedrich von Thun

"Feuer unterm Dach" am 15. Mai und "Die Waschbären sind los" am 22. Mai um 20:15 Uhr im Ersten

Eigentlich müssten Sophia (Aglaia Szyszkowitz) und Barthl (Friedrich von Thun) an einem Strang ziehen: Nur wenn die hochverschuldete Bergpension der Ex-Stewardess einigermaßen läuft, kann der kauzige Urbayer auf seinem elterlichen Fuchsbichlerhof bleiben. In "Feuer unterm Dach", dem vierten Film der unterhaltsamen Reihe, geht der kernig-amüsante Schlagabtausch zwischen der mutigen Pensionswirtin und dem kauzigen Pflanzenflüsterer in die nächste Runde: Als Barthl versehentlich seinen Stall abfackelt, müssen sich die beiden etwas einfallen lassen, um die Sachverständige der Versicherung (Annette Paulmann) von seiner Unschuld zu überzeugen. Neben Philipp Sonntag, Bettina Mittendorfer, Carolin Garnier, Emanuel Fitz u.a. sind unter der Regie von Ralf Huettner in Episodenrollen außerdem Katja Weitzenböck, Rainer Will, Anne-Marie Waldeck u.v.m. zu sehen.

In "Die Waschbären sind los" bekommen Sophie und Barthl ungebetene tierische Gäste. Die niedlichen Tierchen entpuppen sich für das "Zimmer mit Stall" als echte Plage. Prollige Urlauber aus Berlin - darunter Anna Thalbach als überforderte Mutter einer hochbegabten Tochter (Leni Erceg) und Gerdy Zint als machohafter Lebensabschnittsgefährte - sowie Sophies spontane Kandidatur für das Bürgermeisteramt bieten zudem reichlich Konfliktstoff für die beiden Dickköpfe. Wenn es drauf ankommt, halten sie aber zusammen. Michaela Kezele führte Regie bei dem fünften Film der beliebten Reihe, in dem ein grooviger Großstadt-Rap der humorvolle Kontrast zu den idyllischen Bildern des imposanten Alpenpanoramas ist. In Episodenrollen spielen Minh-Khai Phan-Thi, Rebecca Kleineidam, Lilly Forgách u.a.

"Zimmer mit Stall" ist eine Produktion der Roxy Film GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Andreas Richter, Ursula Woerner und Annie Brunner. Die Drehbücher stammen von Su Turhan und Christian Limmer ("Feuer unterm Dach") sowie Philipp Weinges ("Die Waschbären sind los"). Die Redaktion bei der ARD Degeto lag bei Sascha Mürl und Sascha Schwingel.

Online first ist "Feuer unterm Dach" ab 13. Mai und "Die Waschbären sind los" ab 20. Mai 2020, jeweils ab 20:15 Uhr in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de zu sehen.

