ARD Das Erste

Das Erste

"Gefragt - Gejagt": Die Schonzeit ist vorbei! Prime-Time-Special am 18. April und 90 neue Folgen ab 4. Mai 2020 um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Gut ein halbes Jahr war Schonzeit und die Fans der Quizshow "Gefragt - Gejagt" mussten sich gedulden. Jetzt steht die neue Jagdsaison bevor und die beliebte Ratesendung lädt doppelt durch. Am Samstag, 18. April 2020, starten Jäger und Gejagte mit dem Prime-Time-Spezial "Gefragt Gejagt - Quizmarathon" in die neue Saison. Das Besondere des Abends: Bislang war der Samstagabend den Promis vorbehalten; jetzt freuen sich zwölf reguläre Kandidatinnen und Kandidaten darauf, die Jäger zu bezwingen.

Moderator Alexander Bommes ist im Jagdfieber: "Auch bei uns ist alles anders momentan. Keine Promis, kein Publikum - und keine Blumen mehr auf dem Hemd von Sebastian Klussmann. Aber eins ist wie immer, und das ist ein Anker für mich in diesen Tagen: Die Jagd beginnt! Natürlich mit den Schnellsten, den Schlausten - im Ersten."

Ab dem 4. Mai 2020 geht es wochentags auf dem angestammten Sendeplatz um 18:00 Uhr im Ersten wieder los. Fans können sich über rund 90 neue Folgen freuen und mitraten - ob vor dem Bildschirm oder via ARD Quiz-App. Auch im Netz via Facebook Twitter, Instagram erfreut sich die Show großer Beliebtheit. In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen ein Superhirn, den "Jäger", an. Wie gewohnt, keine leichte Aufgabe, denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis.

"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Gefragt - Gejagt", ab 4. Mai 2020, montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten

Im Internet: www.DasErste.de

Pressefotos: ard-foto.de

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de



Interviewanfragen für Alexander Bommes:

Laura Ullmann, Lars Meier Management & PR

Tel.: 040/79 755 78 - 14, E-Mail: laura@larsmeier.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell