ARD Das Erste

Das Erste

"maischberger. die woche" am Mittwoch, 19. Februar 2020, um 22:45 Uhr

München (ots)

Der Machtkampf in der CDU um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt an Fahrt auf. Spahn, Merz oder Laschet galten bisher als Kandidaten. Jetzt wirft auch Außenpolitiker Norbert Röttgen den Hut in den Ring: Wer führt die Partei in die nächste Bundestagswahl? Gleichzeitig zeichnet sich in Thüringen eine Lösung aus der parlamentarischen Krise ab.

Die Grundrente ist so gut wie beschlossen, die SPD verbucht dies als großen Erfolg ihrer Politik. Dennoch hadert die Partei weiter mit ihrer Rolle in der großen Koalition und dümpelt in Umfragen rund um 15 Prozent. Große Hoffnungen liegen auf Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Sie will Chefin der Berliner SPD und im nächsten Jahr Bürgermeisterin der Hauptstadt werden. Kann Giffey die SPD wieder zu alter Blüte führen? Sie ist zu Gast im Einzelgespräch.

Streit zwischen Europa und Amerika auf offener Bühne: US-Außenminister Mike Pompeo weist wütend die Kritik von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an Washington zurück. Der Westen sei nicht in der Krise: "Er gewinnt. Wir gewinnen gemeinsam", so Pompeo. Eine rechte Terrorgruppe plante offenbar Anschläge auf Moscheen und Politiker in Deutschland. Ein Gerichtsbeschluss stoppt die Rodungen für die geplante Tesla-Fabrik in Brandenburg. Sie diskutieren, kommentieren und erklären: die Leiterin des Hauptstadtbüros des "Spiegel" Melanie Amann, der "Focus"-Journalist Jan Fleischhauer und die "funk"-Moderatorin Eva Schulz.

Gäste: Franziska Giffey (SPD, Bundesfamilienministerin) Eva Schulz (Moderatorin "funk") Jan Fleischhauer ("focus"-Kolumnist) Melanie Amann (Leiterin "Spiegel"-Hauptstadtbüro)

"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

"maischberger. die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger

Redaktion: Elke Maar (WDR)

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,

Tel: 089/5900 23876, E-Mail:agnes.toellner@DasErste.de

Felix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,

Tel.: 030/3150 6868, E-Mail:FN@zoommedienfabrik.de

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell