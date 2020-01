ARD Das Erste

Das Erste

Endlich Freitag im Ersten: "Viele Kühe und ein schwarzes Schaf" am Freitag, 17. Januar 2020, um 20:15 Uhr

München (ots)

Mit Barbara Philipp, Matthias Brenner und Oliver Konietzny in den Hauptrollen sowie Volker Lechtenbrink mit einem Gastauftritt.

Was machen Eltern, die erfahren, dass ihr Filius in einer Notlage ist, die er nicht eingestehen will: Sie greifen zur Notlüge. So handelt zumindest das von Barbara Philipp und Matthias Brenner gespielte Tiermediziner-Ehepaar, das seinem beruflich zum wiederholten Male gescheiterten Sohn Martin (Oliver Konietzny) mit einer gut gemeinten Unwahrheit unter die Arme greifen will: Martin soll zurück in die norddeutsche Provinz und raus aus seiner Misere gelockt werden. Natürlich fliegt der Schwindel auf - ebenso wie das ein oder andere lang gehütete Familiengeheimnis ...

Neben Volker Lechtenbrink in einem Gastauftritt sind in weiteren Rollen Mackie Heilmann, Sarah Hannemann, Anne-Marie Waldeck, Katinka Auberger, Susanne Bredehöft, Vincent Heppner, Maike Bollow u. v. a. zu sehen.

Das Erste zeigt die TV-Premiere von "Viele Kühe und ein schwarzes Schaf" am Freitag, 17. Januar 2020, um 20:15 Uhr.

Außerdem ist der Film ab Mittwoch, 15. Januar, um 20:15 Uhr online first in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de zu sehen.

"Viele Kühe und ein schwarzes Schaf" ist eine Produktion der Krebs & Krappen Film GmbH (Produzenten Claudia Krebs und Volker Krappen) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuch schrieb Volker Krappen, Regie führte Matthias Steurer, die Redaktion liegt Katja Kirchen und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).

Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/

Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.

Fotos über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Myriam Thieser, ARD Degeto

Tel: 069/1509-420, myriam.thieser@degeto.de

Ulrike Seiler, Medusa Medienagentur

Tel: 030/8090-6806, ulrike-seiler@t-online.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell