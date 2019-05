ARD Das Erste

Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Annette Frier und Christoph Maria Herbst übergeben das Traditionshaus "Hotel Heidelberg" kommenden Freitag an Susanne Simon und Meike Droste

München (ots)

Dem Traditionshaus "Hotel Heidelberg" stehen turbulente Zeiten bevor: Am kommenden Freitag, 24. Mai 2019, muss das Hoteliers-Ehepaar Annette Kramer (Annette Frier) und Ingolf Muthesius (Christoph Maria Herbst) ab 20:15 Uhr nicht nur um seine Ehe bangen - die Adoption von Ole (Nico Ramon Kleemann) ist ebenfalls in Gefahr. Als das Hotel dann auch noch in eine finanzielle Schieflage gerät, scheint die Lage aussichtslos. Bei Annette wächst die Einsicht, dass sie neue Wege gehen muss, um die Familie zusammenzuhalten. Verantwortung an ihren Bruder Stefan (Stephan Grossmann) abzugeben, ist eine Möglichkeit - der Verkauf des Hotels eine andere. Für die umtriebige Businessfrau wahrlich keine leichte Entscheidung. Doch die Schwestern Karin Berger (Susanna Simon) und Mascha Hillinger (Meike Droste) - Mit-Erbinnen eines Keks-Imperiums und als Gäste im Hotel eingecheckt - stehen schon als Nachfolgerinnen für das stilvolle Haus am berühmten Philosophenweg bereit. Karin, die international erfolgreiche Hotelmanagerin, und Bestsellerautorin Mascha glauben an das "Hotel Heidelberg". Am 31. Mai 2019 um 20:15 Uhr übernehmen sie in "Wir sind die Neuen" voller Elan die Leitung und setzen nicht nur bei Design und Kulinarik neue Akzente ...

In weiteren Rollen stehen Hannelore Hoger, Kathrin Ackermann, Nele Kiper, Peter Prager, Maren Kroymann, Bettina Stucky, Irene Rindje, Marcel Glauche u. v. a. vor der Kamera von Benjamin F. Wieg.

Das Erste zeigt die beiden neuen Episoden der beliebten ARD-Degeto-Reihe rund um das "Hotel Heidelberg", " ... wer sich ewig bindet" und "Wir sind die Neuen", am Freitag, 24. Mai 2019 und am Freitag, 31. Mai 2019, jeweils um 20.15 Uhr (bei ONE am 4. und am 6. Juni, jeweils 14:20 Uhr).

"Hotel Heidelberg" ist eine Produktion der Calypso Entertainment (Produzentin: Brit Possardt) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto). Die Drehbücher schrieb Martin Rauhaus, Regie führte Edzard Onneken.

Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Weitere Informationen auf https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/sendung/hotel-heidelberg-wer-sich-ewig-bindet-100.html, Fotos über www.ard-foto.de, OTöne und RadioKits: https://www.ardtvaudio.de/beitrag/5311.

Fotos über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

ARD Degeto, Kerstin Fuchs

Tel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.de

Medusa Medienagentur, Ulrike Seiler

Tel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell