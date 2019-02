ARD Das Erste

Das Erste: "Wer weiß denn sowas?": Eine Woche der Legenden aus Politik, Fußball und Glück Das Wissensquiz vom 25. Februar bis 1. März 2019 um 18:00 Uhr im Ersten

In der kommenden Woche treten gleich mehrere Legenden bei "Wer weiß denn sowas?" an. Zum Wochenstart kann Moderator Kai Pflaume mit dem ehemaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Norbert Blüm endgültig klären, ob die Rente tatsächlich sicher ist. An der Seite von Teamkapitän Bernhard Hoëcker kämpft er gegen den ehemaligen "Wetten, dass ...?"-Moderator Wolfgang Lippert, der von Elton beim Lösen der Fragen unterstützt wird.

Zwei Fußball-Legenden treten am Dienstag zum sportlichen Rate-Wettkampf gegeneinander an: Bodo Illgner, der mit der deutschen Mannschaft 1990 in Italien die Weltmeister-Trophäe gewann und der frischgebackene Augsburg-Co-Trainer Jens Lehmann, der mit der Mannschaft 2006 in Deutschland um die WM spielte und 2008 mit ihr Europameister wurde.

Bis vor wenigen Tagen standen sie noch gemeinsam im Stück "Die Tanzstunde" in Berlin auf der Theaterbühne - er als verklemmter Professor, sie als seine Tanzlehrerin. Wer wird führen, wer kennt die richtigen "Schritte", wenn es am Mittwoch für die Schauspieler Oliver Mommsen und Tanja Wedhorn ums Beantworten von Quizfragen geht?

Für die beiden Antiquitätenhändler Fabian Kahl und Ludwig Hofmeier, die bei "Bares für Rares" um unentdeckte Schätze wetteifern, geht es am Donnerstag nicht um Schnäppchen, sondern um den richtigen Riecher für Antworten auf knifflige Fragen.

Der Vater von Schauspieler Oliver Masucci ("Werk ohne Autor") ist Italiener, seine Mutter Deutsche. Bei seinem Kollegen Hardy Krüger jr. ("Notruf Hafenkante") ist es andersherum: Sein gleichnamiger Schauspiel-Vater ist Deutscher, seine Mutter eine italienische Malerin. Bei "Wer weiß denn sowas?" könnten es die beiden Filmstars auch mit Fachfragen wie diesen zu tun bekommen:

An Fußsohlen und Handinnenflächen ist Sonnenbrand unwahrscheinlich, weil ...? a) die Hautzellen dort mehr Melanin bilden b) mehr Schweißdrüsen vorhanden sind c) die Hornhaut dicker ist Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 25. Februar bis 1. März 2019 im Überblick: Montag, 25. Februar - die Ex-Politiker Norbert Blüm und Moderator Wolfgang Lippert Dienstag, 26. Februar - die Fußballtorwart-Legenden Bodo Illgner und Jens Lehmann Mittwoch, 27. Februar - die Schauspieler Oliver Mommsen und Tanja Wedhorn Donnerstag, 28. Februar - die "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl und Ludwig Hofmeier Freitag, 1. März - die Schauspieler Hardy Krüger jr. und Oliver Masucci

