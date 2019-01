Das Erste: "Quizduell-Olymp" mit Katarina Witt und Henry Maske am Freitag, 11. Januar 2019, um 18:50 Uhr im Ersten

ARD QUIZDUELL-OLYMP, Folge 231, mit Katarina Witt und Henry Maske am Freitag (01.11.19) um 18:50 Uhr im ERSTEN. Bei Jörg Pilawa treten Prominente zu einem außergewöhnlichen Duell an. Um zu gewinnen, müssen die Stars drei superschlaue »Quizduell"-Profis schlagen. Ein Wissenswettkampf David gegen Goliath -... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Zwei Sportlegenden treten im ersten "Quizduell-Olymp" des neuen Jahres an gegen Thorsten Zirkel, Eckhard Freise und Marie-Louise Finck. "Wir wollen das Unmögliche möglich machen!"," kündigen die zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, Katarina Witt, und der Olympiasieger im Boxen, Henry Maske, an. Und legen etwas später mit Blick auf den Olymp nach: "Wir sind ja hier schließlich die einzigen Olympioniken!" Werden Katarina Witt und der Gentleman Henry Maske das Wissensquiz für sich entscheiden? Das sehen Sie im Ersten am 11. Januar 2019, um 18:50 Uhr. Und Sie erfahren ganz nebenbei, warum Katarina Witt ihren Spielpartner Henry Maske Moderator Jörg Pilawa vorziehen würde.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

