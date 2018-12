ARD ROTE ROSEN, Telenovela, XVI. Staffel (mit 200 neuen Folgen), ab (07.01.19), immer montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten. "Rote Rosen"-Star Lena Meckel wünscht Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. © ARD/Thorsten Jander - honorarfrei, Verwendung gemäss der AGB im engen... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Jetzt beginnen süße Zeiten in "Rote Rosen"! Mit dem ersten Auftritt von Lena Meckel als Leonie Pollmann in Folge 2791 am kommenden Mittwoch, 12. Dezember 2018, geht es mitten im Advent um selbstgemachte Bonbons. Leonie würde gern einen Laden in Merle Vanlohens Lüneburger Altstadthaus mieten und nach dem Vorbild ihrer Großtante eine Bonbonmanufaktur eröffnen. Merle (Anja Franke) ist von der Idee angetan, doch als sich auch Eliane da Silva (Samantha Viana) für den Laden interessiert, ist sie in der Bredouille.

Die Münchner Schauspielerin Lena Meckel ("Familie Dr. Kleist", "SOKO", "Rosamunde Pilcher") übernimmt - allerdings ohne Weihnachtsmütze - eine Hauptrolle in der 16. Staffel der Daily Novela, die am 7. Januar 2019 im Ersten beginnt. Leonie ist die etwas flatterhafte Tochter von Hilli und Frank Pollmann (Gerit Kling und Axel Buchholz), die aus einer kleinen Werkstatt das führende Autohaus Lüneburgs aufgebaut haben, nun aber mit dessen Verkauf und einer Weltreise zum 25. Hochzeitstag ihrem Leben noch einmal eine neue Wendung geben wollen. Doch das plötzliche Verschwinden Leonies und Franks schwaches Herz machen ihnen einen Strich durch die Rechnung.

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR).

"Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten

