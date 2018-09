München (ots) - Das Thema:

"Roter Teppich für Erdogan: Ist das die richtige Türkei-Politik?"

Es war für viele Menschen die vielleicht beste Nachricht des Sommers: die Ausreise von Mesale Tolu nach Deutschland. Sieben Monate hatte die Journalistin in einem türkischen Gefängnis gesessen, durfte anschließend das Land nicht verlassen. Verfolgt die politische Führung der Türkei mit der Ausreisegenehmigung jetzt auch einen neuen Kurs der Annäherung - kurz vor dem umstrittenen Staatsbesuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Berlin? Wird die Türkei bereits an diesem Mittwoch Außenminister Heiko Maas bei dessen Besuch in Ankara weiter entgegenkommen? Soll die deutsche Regierung jetzt ihrerseits das wirtschaftlich angeschlagene Land am Bosporus unterstützen? Oder wäre das der Kotau vor einem Autokraten?

Die Gäste: Mesale Tolu (Journalistin) Günter Wallraff (Enthüllungsjournalist und Erdogan-Kritiker) Cigdem Akyol (Erdogan-Biografin) u.a.

"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.

"Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger

Redaktion: Elke Maar (WDR)

