Das Erste: DHB-Pokal Final Four am 5. und 6. Mai 2018: SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen und das Finale in Hamburg live im Ersten

München (ots) - Der DHB-Pokal geht in die finale Runde: Am kommenden Wochenende kämpfen die letzten vier im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften in Hamburg um den Titel.

Das Erste zeigt live am Samstag, 5. Mai 2018, ab 15:00 Uhr (Anwurf: 15:15 Uhr) das Halbfinale SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen. Der aktuelle Meister und HBL-Tabellenführer aus Mannheim geht als deutlicher Favorit in die Partie und hat das große Ziel vor Augen, endlich den ersten Pokalsieg in der Geschichte des Vereins zu holen. Doch der Kontrahent aus Magdeburg wird es den Rhein-Neckar Löwen nicht einfach machen. Der Pokalsieger von 2016 konnte zuletzt fünf Siege in Folge in der Liga holen und fährt deshalb mit großem Selbstbewusstsein nach Hamburg.

Am Sonntag, 6. Mai 2018, überträgt Das Erste ebenfalls ab 15:00 Uhr (Anwurf: 15:15 Uhr) das Finale im DHB-Pokal. Der Sieger aus der Begegnung SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen trifft dann auf den Gewinner der zweiten Halbfinal-Begegnung TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar (Samstag, 18:00 Uhr).

Florian Naß kommentiert beide Partien live aus Hamburg. Moderator vor Ort ist Alexander Bommes, Experte an seiner Seite der ehemalige Nationalspieler und Handball-Weltmeister Dominik Klein. Federführer für die Übertragungen vom DHB-Pokal Final Four im Ersten ist der Norddeutsche Rundfunk.

Die Sendezeiten im Ersten:

Samstag, 5. Mai 2018 15:00-17:25 Uhr Sportschau Handball Final Four SC Magdeburg - Rhein Neckar Löwen Reporter: Florian Naß Moderation: Alexander Bommes Übertragung aus Hamburg Sonntag, 6. Mai 2018 15:00-17:15 Uhr Sportschau Handball Final Four Finale Reporter: Florian Naß Moderation: Alexander Bommes Übertragung aus Hamburg

