München (ots) - Nach den Weihnachtsfeiertagen freuen sich Moderator Kai Pflaume und seine Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton wieder auf viele prominente Gäste, die mit Spaß und Engagement so manch knifflige Rate-Nüsse knacken wollen.

Am Mittwoch, 27. Dezember, treten der Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt und die Schauspielerin Stephanie Stumph bei "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander an. Nachdem am Donnerstag der Wintersport das Programm bestimmt, kommt am Freitag, 29. Dezember, wieder "Wer weiß dann sowas?" mit einer Doppelfolge: Zuerst messen sich die beiden Moderatorinnen-Legenden Sabine Christiansen und Nina Ruge miteinander, direkt im Anschluss raten die Moderatorin Désirée Nosbusch und die Schauspielerin Andrea Sawatzki um die Wette.

Das neue Jahr beginnt musikalisch, denn am Dienstag, 2. Januar 2018, liefern sich Schlagersängerin Vanessa Mai und "Mr. Hyper Hyper" H.P. Baxxter ein klangvolles Duell. Zwei ausgewiesene Spaßvögel übernehmen am Mittwoch, 3. Januar, das Rate-Ruder - die Comedians Bülent Ceylan und Rick Kavanian. Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche endet diesmal bereits am Donnerstag, 4. Januar 2018: Starkoch Horst Lichter und der Komiker Max Giermann spielen um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum.

Dazu müssen sie die richtigen Antworten auf Fragen, die nach den Festtagen vermutlich viele interessieren, erraten: Was hilft, um Bratölflecken aus der Kleidung zu entfernen? a) Babypuder b) Zahnpasta c) Haarspray

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Die nächsten beiden Wochen bei "Wer weiß denn sowas?" 27. Dezember 2017 bis 5. Januar 2018 - im Überblick:

Montag, 25. Dezember - Feiertag Dienstag, 26. Dezember - Feiertag Mittwoch, 27. Dezember - der Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt und die Schauspielerin Stephanie Stumph Donnerstag, 28. Dezember - Sport Freitag, 29. Dezember - die Moderatorinnen Sabine Christiansen und Nina Ruge, sowie die Moderatorin Désirée Nosbusch und Schauspielerin Andrea Sawatzki Montag, 1. Januar - Feiertag Dienstag, 2. Januar - die Sänger Vanessa Mai und H.P. Baxxter Mittwoch, 3. Januar - die Comedians Bülent Ceylan und Rick Kavanian Donnerstag, 4. Januar - der Starkoch Horst Lichter und der Komiker Max Giermann Freitag, 5. Januar - Sport

