Doppel-Gold für Online Chinesisch-Sprachkurs am MCI

MCI bei der World Chinese Language Conference 2023 in Peking als „Gold Medal Institution“ ausgezeichnet | „Gold Medal Teacher“ Award für MCI Dozentin Yiqiao Wang

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® und MCI Dozentin Yiqiao Wang wurden bei der World Chinese Language Conference 2023 in Peking in der Kategorie „Digital Chinese Language Education“ mit Gold ausgezeichnet.

Mit dem Sprachkurs „MCI Online Chinese Classroom“ erhielt das MCI den Titel „Gold Medal Institution“, während Yiqiao Wang als „Gold Medal Teacher“ geehrt wurde. Die Jury der Konferenz lobte das Sprachlernprogramm für seinen innovativen Ansatz, der On- und Offline-Aktivitäten durch ein einzigartiges Lernkonzept nahtlos miteinander verbindet.

Die World Chinese Language Conference 2023 wurde vom Ministerium für Bildung der Volksrepublik China organisiert und gemeinsam mit dem Center for Language Education and Cooperation veranstaltet. Rund 3.700 Gäste aus mehr als 160 Ländern nahmen an der Veranstaltung in Peking teil.

Über MCI Online Chinese Classroom

Der Online Chinese Classroom ist ein Chinesisch-Sprachkurs, der seit Februar 2023 vom MCI Language Center und dem MCI China Center gemeinsam angeboten wird. Interaktive Online-Vorlesungen und eine umfangreiche digitale Bibliothek mit praktischen Übungen ermöglichen es, zeitlich und örtlich flexibel Chinesisch in jeglichen Kompetenzstufen zu erlernen sowie die chinesische Kultur näher kennenzulernen. Das attraktive Programm erfreut sich seit Beginn großer Beliebtheit und war bereits in der ersten Woche ausgebucht.

