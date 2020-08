MCI Management Center Innsbruck

MCI Alumni vergeben Bestnoten

Innsbruck

Ausgezeichnete Gesamtbeurteilung, hervorragende Qualität und beeindruckende Karrierepfade nach Abschluss eines Studiums an der Unternehmerischen Hochschule®

Dass Qualität kein Zufall ist, sondern das Ergebnis langjähriger konsequenter Arbeit, bestätigt aufs Neue die aktuelle MCI-Alumni-Befragung. Die ausgezeichneten Beurteilungen durch die Absolventinnen und Absolventen der Unternehmerischen Hochschule® hinsichtlich Studien- und Servicequalität, Ruf und Anerkennung der Hochschule im In- und Ausland sowie Karrierechancen nach dem Studium korrespondieren mit ausgesprochen hoher Wertschätzung durch die Arbeitgeber/innen und beeindruckenden beruflichen Entwicklungspfaden der Absolventinnen und Absolventen.

Die Ergebnisse im Überblick:

BACHELOR & MASTER

Weiterempfehlung des MCI: 89,1% der MCI Alumni würden das MCI „auf alle Fälle“ oder „weitestgehend“ an Freundinnen und Freunde, Bekannte sowie Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen.

Gesamtbeurteilung des Studiums: 85,3% der MCI Alumni vergeben ein „sehr gut“ bzw. ein „gut“ für das absolvierte MCI-Studium.

Studienwahl: 88,3% aller Befragten gaben an, sie haben sich „auf alle Fälle“ bzw. „weitestgehend“ für das richtige Studium entschieden

Betreuung während des Studiums: 91,3% aller Befragten bewerten die Betreuung während des Studiums mit „sehr gut“ bzw. gut.

Exzellente Karrierechancen nach dem Studium: Herausragende Ergebnisse liefern auch die Angaben hinsichtlich der Stellenangebote vor/bei Studienabschluss. Bereits zum Zeitpunkt des Studienabschlusses verfügen Bachelor-Alumni über beeindruckende 2,4 Jobangebote und Master-Alumni sogar über 2,7 Jobangebote.

Quelle: Absolventinnen- und Absolventenbefragung 2019/20; anonyme schriftliche Befragung aller Bachelor und Master Absolventinnen und Absolventen, welche im Zeitraum von 2012 bis 2017 ihr Bachelor- oder Masterstudium am MCI abgeschlossen haben. Rücklaufquote 28,9 %.

Statements:

Brigitte Auer, Leiterin MCI Qualitätsmanagement, weist auf die hohe Zufriedenheit mit der Betreuungssituation hin: „Über 90% der Absolventinnen und Absolventen bewerten die Betreuung und Serviceorientierung am MCI mit „sehr gut“ oder „gut“. Hier zeigt sich in besonderem Maße, dass unsere Lehrenden und Mitarbeiter/innen das MCI-Motto ‚Wir begleiten motivierte Menschen‘ leben.“

Andreas Altmann, MCI-Rektor bedankt sich bei den Alumni für die Mitwirkung an der Studie: „Qualität, Innovation und Akzeptanz am Arbeitsmarkt genießen am MCI höchste Priorität. Das Feedback unserer Alumni bietet wichtige Informationen, um unser Studien- und Leistungsangebot laufend zu optimieren und weiterzuentwickeln. Ich danke allen Mitwirkenden für ihren konstruktiven Input.“

