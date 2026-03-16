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DPD und GLS stellen "inboxx" vor: Eine gemeinsame Marke für das Netzwerk aus Paketstationen

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Aschaffenburg (ots)

Die Partnerschaft von DPD und GLS im Out of Home-Segment geht den nächsten Schritt: Mit "inboxx" launchen die beiden Paketdienste ihre gemeinsame Marke für das anbieteroffene Netzwerk aus Paketstationen. Out of Home (OOH), also die Zustellung von Paketen an Paketstationen und Paketshops, ist ein zentraler Ansatz, um die Abholung und Zustellung von Paketen für Kunden komfortabler zu machen.

Klarer Anspruch von DPD und GLS ist es, bis Ende 2027 eines der größten offenen Out of Home-Netzwerke in Deutschland aufzubauen. Kunden sollen dann für den Versand und Empfang ihrer Pakete auf 20.000 gemeinsam nutzbare Out of Home-Punkte flexibel zugreifen können, darunter bis zu 6.000 Paketstationen.

Beide Partner verfügen bereits heute über rund 10.000 Paketshops, die zu einem erheblichen Teil von den Kunden beider Paketdienste genutzt werden können. Gleichzeitig wächst das gemeinsame Netzwerk an Paketstationen mit hoher Geschwindigkeit. Mit inboxx wird dieses unter einer eigenständigen Marke geführt, die Flexibilität, Komfort und Wiedererkennungswert im Alltag der Kunden sichtbar macht. Was bislang partnerschaftlich gewachsen ist, bekommt nun ein Gesicht.

inboxx steht für ein anbieteroffenes Netzwerk, das heute Versendern und Empfängern, perspektivisch auch anderen Paketdiensten und Retail-Partnern Zugang zu einer leistungsstarken Infrastruktur bietet. So entsteht eine gemeinsame Plattform überall dort, wo Menschen im urbanen Raum unterwegs sind. Mit inboxx wartet das Paket auf den Menschen - nicht der Mensch auf das Paket.

Michael Knaupe, Chief Customer Experience & Business Development Officer bei DPD Deutschland, sagt: "Mit inboxx schaffen wir ein Ökosystem, das unseren Service für alle Kunden noch komfortabler und flexibler macht. Pakete lassen sich damit so abholen und versenden, wie es für Versender und Empfänger am besten passt - auf Wunsch ist auch ein individuelles Design für Standortpartner möglich."

Jascha Waffender, Director Out of Home bei GLS Germany, ergänzt: "Mit inboxx etablieren wir ein Infrastrukturmodell im deutschen Paketmarkt, das offen im Zugang und konsequent aus Partnerperspektive gedacht ist. Wir schaffen ein neues OOH-Angebot mit hohen Standards - als Alternative zu herkömmlichen Insellösungen. Mit unserer neuen Marke geben wir unserem Netzwerk eine klare Identität."

Außenwerbung in OOH-Fokusstadt Berlin: an zentralen Lagen präsent

Zum Markenstart wird inboxx im öffentlichen Raum sichtbar: In Berlin startet eine aufmerksamkeitsstarke Markenkampagne. Bis Ende März werden Motive auf großformatigen 18/1-Flächen sowie auf Infoscreens, Metroboards, Beamer-Ads und Flypostern im Stadtgebiet ausgespielt. Die Kampagne wird an zentralen Verkehrs- und City-Lagen sichtbar, unter anderem rund um große Umsteigepunkte des ÖPNV. Dort, wo urbane Mobilität auf Alltag trifft, positioniert sich inboxx als selbstverständlicher Bestandteil moderner Stadtlogistik.

Über inboxx

inboxx ist die gemeinsame Marke für das anbieteroffene Netzwerk aus Paketstationen von DPD Deutschland und GLS Germany. Mit dem Ausbau von Out of Home-Angeboten schaffen die beiden Paketdienste zusätzliche Möglichkeiten, Sendungen flexibel zu empfangen und zu versenden - dort, wo Menschen leben, arbeiten und unterwegs sind. In den kommenden Jahren soll ein Netzwerk aus 20.000 gemeinsam nutzbaren Paketshops und Paketstationen errichtet werden. inboxx spielt hierbei eine zentrale Rolle. Mehr Infos, auch für interessierte Standortpartner, gibt es sowohl unter www.dpd.de/inboxx als auch unter www.gls-pakete.de/inboxx.

Über DPD Deutschland

DPD ist einer der führenden Experten für Paketversand in Deutschland und Europa und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen ist deutschlandweit mit 83 HUBs und Depots und einem Out-of-Home Netzwerk mit ca. 11.300 Pickup Paketshops und Paketstationen vertreten. Rund 8.000 Mitarbeitende und 11.000 Zustellerinnen und Zusteller sind täglich für die Kunden im Einsatz. Jährlich befördert DPD über 370 Millionen Pakete im deutschen Paketmarkt. Mit innovativen Technologien, branchenspezifischen Lösungen (z.B. Versand von Reifen und Felgen) sowie der konsequenten Ausrichtung auf die Kundenanforderungen macht DPD den europäischen Paketversand im B2B- und B2C-Bereich einfach, bequem und flexibel.

DPD Deutschland ist Teil von Geopost, einem europaweit führenden Anbieter von Paketzustellungen und Lösungen für den E-Commerce, der in mehr als 50 Ländern tätig ist und über 130.000 Out of Home-Punkte in Europa anbietet. Geopost erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro und lieferte weltweit 2,2 Milliarden Pakete aus.

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