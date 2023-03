DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

DEG finanziert lokale Produktion von Medikamenten in Indonesien

Köln (ots)

Kapitalbeteiligung über 8 Mio. USD am indonesischen Pharmazieunternehmen Etana

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH beteiligt sich mit rund 8 Mio. USD an PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana), einem indonesischen biopharmazeutischen Unternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in der Hauptstadt Jakarta beschäftigt aktuell rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zunehmende Erkrankungen führen in Indonesien zu einer wachsenden Nachfrage nach Arzneimitteln wie etwa Medikamenten zur Behandlung von Krebs. Diese werden bisher meistens importiert und entsprechen häufig nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand, sind also weniger wirksam. Gleichzeitig werden die hohen Kosten für importierte Medikamente von Krankenkassen teilweise nicht mehr übernommen.

Entwicklung und Produktion von preisgünstigen Arzneimitteln nach modernsten Standards

Etana hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Versorgungslücke zu schließen und den Menschen vor Ort lokal produzierte, hochwertige Medikamenten zugänglich zu machen. Als erstes pharmazeutisches Unternehmen in der ASEAN-Region stellt das Unternehmen Arzneimittel und Impfstoffe mit mRNA-Technologie her. Seine Produktionsanlagen stammen teilweise von deutschen Maschinenbauern. Die jetzt für Etana bereitgestellten Mittel werden je zur Hälfte in den Produktionsausbau und in die Forschung investiert.

Medizinische Versorgung und lokale Wertschöpfung verbessern

"Als Entwicklungsfinanzierer ist die DEG den UN-Zielen für Nachhaltigkeit (SDG) verpflichtet. Dazu gehört auch die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Durch die Zusammenarbeit mit Etana tragen wir dazu bei, dass auch Menschen mit niedrigeren Einkommen Zugang zu modernen, wirksamen Medikamenten erhalten," sagte DEG-Geschäftsführerin Monika Beck.

Nathan Tirtana, President Director von Etana, erklärte: "Als biopharmazeutisches Start-up-Unternehmen freuen wir uns, dank der Unterstützung durch die DEG weiter in die Produktion investieren zu können und unsere Forschung auszubauen. In den nächsten Jahren planen wir, neue Medikamente für die Krebstherapie sowie neue Impfstoffe zu entwickeln."

Die DEG ist seit 1972 in Indonesien tätig, mit 280 Millionen Menschen eines der bevölkerungsreichsten Länder in Südostasien. Seit 1988 gibt es dort ein eigenes DEG-Büro. Das Portfolio der DEG in Indonesien beläuft sich aktuell auf rund 170 Mio. EUR und umfasst neben Finanzierungen für Finanzinstitute auch Investitionen in Erneuerbare- Energien-Vorhaben.

