DEG stärkt Gesundheitsversorgung in Georgien

20 Mio. EUR-Darlehen für Investitionen der JSC Georgia Healthcare Group

Gemeinsamer Einsatz für Nachhaltigkeitsziele

Beitrag zur Sicherung von 16.000 qualifizierten Arbeitsplätzen

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt der JSC Georgia Healthcare Group (GHG), einem führenden Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Georgien, ein langfristiges Darlehen für Investitionen in Höhe von 20 Mio. EUR zur Verfügung. GHG ist eine Tochtergesellschaft der Georgia Capital PLC mit Sitz in London.

In der Kaukasusrepublik Georgien leben rund 3,7 Millionen Menschen. GHG betreibt dort landesweit Krankenhäuser und Tageskliniken mit insgesamt rund 2.500 Betten, außerdem Apotheken sowie Diagnosezentren. Zudem bietet das Unternehmen Krankenversicherungen an.

"Wir setzen uns dafür ein, in der Zusammenarbeit mit GHG die Gesundheitsversorgung der Menschen in Georgien zu sichern", erklärte Monika Beck, Mitglied der DEG-Geschäftsführung, anlässlich der Vertragsunterzeichnung. "Gleichzeitig ergibt sich daraus die Chance, die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele in der Region voranzubringen".

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit der DEG und das in uns gesetzte Vertrauen. Die Investition der DEG unterstreicht ihr Interesse, zu einer nachhaltigen und erfolgreichen Unternehmensentwicklung beizutragen", kommentierte Nikoloz Gamkrelidze, CEO der Georgia Healthcare Group.

Das Gesundheitswesen in Georgien war lange von Defiziten im Hinblick auf Standards, Qualität und Ausstattung geprägt. In den letzten zehn Jahren hat GHC zahlreiche noch aus der Sowjetzeit stammende Gesundheitseinrichtungen saniert und auf den Stand der Technik gebracht.

Das Unternehmen ermöglicht Patienten aller Einkommensgruppen den Zugang zu qualifizierter Gesundheitsversorgung und Spezialbehandlungen, es bietet Präventionsprogramme und Gesundheitsvorsorge bei Kindern. Während der Covid-19-Pandemie wurden einige der Krankenhäuser zu speziellen Behandlungszentren umgewidmet, um ausreichende Kapazitäten zur Behandlung erkrankter Menschen zu schaffen.

Mit rund 16.000 Angestellten ist GHG ein wichtiger Arbeitgeber in Georgien. Das Unternehmen kümmert sich auch um die fortlaufende Weiterqualifizierung seiner Beschäftigten. So leistet GHG einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Auch im Bereich Corporate Governance ist das Unternehmen gut aufgestellt. Künftig sollen weitere Nachhaltigkeitsaspekte wie etwa das Abfallmanagement weiter verbessert werden.

Original-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell