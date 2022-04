CHECK24 GmbH

Strom: Höchster Verbrauch in Niedersachsen, niedrigster in Berlin

München

Haushalte in Deutschland verbrauchen pro Jahr im Schnitt 3.137 kWh Strom

Stromverbrauch in Westdeutschland 4,3 Prozent höher als im Osten

Haushalte in Niedersachsen und im Saarland verbrauchen am meisten Strom. Im Schnitt benötigen sie 3.322 kWh bzw. 3.307 kWh Strom pro Jahr.1) Und das, obwohl die Anzahl von Personen je Haushalt dort im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld liegt.2) Auch in Rheinland-Pfalz ist der Stromverbrauch mit 3.306 kWh überdurchschnittlich hoch. Gleichzeitig sind dort zusammen mit Baden-Württemberg die Haushalte am größten.

Vergleichsweise sparsam sind Verbraucher*innen aus Berlin (Ø 2.581 kWh) und Hamburg (Ø 2.679 kWh). Das passt auch zur durchschnittlichen Haushaltsgröße, die in Stadtstaaten am geringsten ist.

Im Bundesdurchschnitt gaben CHECK24-Kund*innen 2021 einen jährlichen Stromverbrauch von 3.137 kWh an. Das ist etwa auf dem Niveau des Vorjahres: 2020 lag der durchschnittliche Stromverbrauch bundesweit bei 3.149 kWh, im Jahr davor bei 3.332 kWh pro Jahr.

3.500 kWh Strom kosteten 2021 durchschnittlich 1.117 Euro. Aktuell kostet die gleiche Menge 1.511 Euro - ein Plus von 35 Prozent.

"Die Anschaffung moderner Elektrogeräte und energiesparender Beleuchtung z. B. mit LEDs leisten einen Beitrag zu geringerem Stromverbrauch", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Wer mehr tun will, um seine Stromrechnung zu senken, sollte den aktuellen Strommarkt beobachten und die Stromtarife regelmäßig vergleichen."

Stromverbrauch in Westdeutschland 4,3 Prozent höher als im Osten

Stromkund*innen aus dem Westen Deutschlands verbrauchen durchschnittlich 3.153 kWh pro Jahr. Das sind 4,3 Prozent mehr, als ostdeutsche Haushalte angeben (Ø 3.023 kWh).

1)Betrachtet wurde der von Kund*innen angegebene Stromverbrauch aller 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Stromverträge.

2)Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen: BiB, https://ots.de/emUTqo

