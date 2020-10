Provinzial Rheinland Versicherung AG

Seit zehn Jahren Vorreiter-Unternehmen in Sachen Klimaschutz

Die Provinzial Rheinland Versicherung AG ist als Gründungsmitglied in der bundesweiten Initiative Klimaschutz-Unternehmen vertreten

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die Provinzial Rheinland Versicherung AG ist als Gründungsmitglied seit zehn Jahren in der bundesweiten Vorreiter-Initiative Klimaschutz-Unternehmen vertreten. Die Initiative wurde durch das Bundesumweltministerium (BMU), das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) als Excellenzinitiative ins Leben gerufen.

"Der DIHK gratuliert den fünf Mitgliedern aus der Startphase des Klimaschutz-Unternehmen e. V. zum zehnjährigen Jubiläum. Sie sind Vorreiter in Sachen CO²-Reduktion und setzen wichtige Impulse, wie Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können", sagt Dr. Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DIHK.

"Zehn Jahre Mitglied in unserer bundesweiten Vorreiter-Initiative Klimaschutz-Unternehmen bedeutet: Zehn Jahre Steigerung der Energieeffizienz, zehn Jahre Investitionen in Erneuerbare Energien und zehn Jahre innovative Mitarbeiterprojekte für den Klimaschutz. Dazu gratuliere ich unseren langjährigen Mitgliedern, die sich auf den Weg zur Klimaneutralität machen und wichtige Botschafter in ihrer Region sind", sagt Wolfgang Saam, Geschäftsführer des Klimaschutz-Unternehmen e. V.

Vorstand Patric Fedlmeier freut sich über die Auszeichnung: "Klimaschutz ist bei der Provinzial Rheinland seit Jahren Bestandteil der Unternehmenskultur, denn als Versicherungsunternehmen sind wir maßgeblich von den Folgen der Klimaveränderungen betroffen. Deshalb übernehmen wir seit Jahren Mitverantwortung bei der Bekämpfung des Klimawandels und verbessern zielorientiert unsere Ökobilanz. Bereits 2007 wurde der Klimaschutz durch eine eigenständige Strategie als Unternehmensziel festgelegt."

"Die Mitglieder engagieren sich bei ambitionierten Klimaschutzzielen sowie bei der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien. Ich persönlich schätze vor allem den Austausch und die Inspiration untereinander. Man bringt sich gegenseitig weiter - im Sinne der Umwelt", so Marita Krüssel, Umweltmanagerin der Provinzial Rheinland.

Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf ergänzt: "Unser Klima und der Klimawandel betreffen uns alle. Klimaschutz muss deshalb auch vor Ort beginnen. Die IHK Düsseldorf schätzt sich glücklich, dass die Provinzial Rheinland Versicherung AG nicht nur lokal zu den Vorreitern zählt, sondern auch als Mitglied der 'Klimaschutz-Unternehmen' bundesweit seit über zehn Jahren Vorbildcharakter hat. Wir zählen weiter auf dieses Engagement, damit die Landeshauptstadt Düsseldorf ihr Ziel der Klimaneutralität 2035 auch erreichen kann."

Pressekontakt:

Christoph Hartmann

Provinzial Rheinland Versicherung AG

Pressesprecher

Tel. 0211/978 2922

Fax: 0211/978 1759

Mobil: 0172-2063131

E-Mail: christoph.hartmann@provinzial.com

Original-Content von: Provinzial Rheinland Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell