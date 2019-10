Provinzial Rheinland vermittelt Handwerker-Dienstleistungen

Provinzial Rheinland Versicherungen

Die neue "MeinZuhause und ich"-Plattform der Provinzial Rheinland bietet Kunden Dienstleistungen rund um das eigene Zuhause an - und das ganz einfach digital. Zentraler Service ist dabei ein Online-Portal, mit dem Kunden nutzerfreundlich und zügig Handwerker vermittelt werden können.

Die Provinzial Rheinland wagt einen großen Schritt: Neben den Versicherungsprodukten wird der Regionalversicherer seinen Kunden ab sofort neue Services rund um das eigene Zuhause des Kunden anbieten. Für Verbraucher soll die Dienstleistungsplattform, die unter dem Namen "MeinZuhause und ich" läuft, einen echten Mehrwert darstellen.

Handwerkervermittlung leicht gemacht

"MeineHandwerker" ist ab sofort das erste verfügbare, digitale Angebot auf der "MeinZuhause und ich"-Website. Mithilfe der Dienstleistungsplattform werden dem Kunden qualitätsgeprüfte und regionale Handwerker vermittelt, die bereits im Schadenfall seit Jahren für die Provinzial Rheinland tätig sind. Dieser für den Kunden kostenlose Service kann ganz einfach online in Anspruch genommen werden.

Die Abwicklung über die Online-Plattform erleichtert unter anderem Beauftragung, Kommunikation und Rechnungsstellung. Ganz einfach können Kunden den gewünschten Auftrag anlegen und die Art und den Umfang der benötigten Arbeiten angeben. Geht es um das Innere des Hauses oder doch eher um Außenarbeiten, soll Böden verlegt oder Wände gestrichen werden - per Klick können alle Informationen angegeben werden. So sind alle wichtigen Details für beide Parteien an einem Ort einsehbar. Dabei können sich Handwerker und Kunde im Laufe der Auftragsabstimmung nach wie vor auch telefonisch oder vor Ort persönlich abstimmen.

Zum Start vermittelt der "MeinZuhause und ich"-Service Handwerker aus sechs verschiedenen Gewerken: Maler, Schreiner, Sanitär/Heizung, Dachdecker, Fliesenleger sowie Elektro.

Neue Dienstleistungsgesellschaft gegründet

Im Zuge des Projekts hat die Provinzial Rheinland in diesem Jahr eine Tochtergesellschaft gegründet, die Betreiberin der Plattform ist und sich um alle Belange der Kunden und Handwerker rund um die Plattform kümmert - die "Provinzial Dienstleistungsgesellschaft".

Künftig sollen weitere Angebote auf der "MeinZuhause und ich"-Plattform zur Verfügung gestellt werden, um Kunden weitere Freiräume im Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter: www.meinzuhauseundich.de

