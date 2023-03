Kölner Stadt-Anzeiger

Cordula Stratmann bedauert Entwicklung in der Debatten-Kultur - "Wir sind alle im Kampf"

Die Schauspielerin Cordula Stratmann bedauert die aktuelle Entwicklung in der Debatten-Kultur. "Es wird im Moment alles etikettiert. Alle geben Statements ab anstatt Meinungen, die wir auch immer wieder ändern sollten, sobald neue Aspekte hinzukommen. Wir sind alle im Kampf", sagt sie im Podcast "Talk mit K" des "Kölner Stadt-Anzeiger". Das müsse sich entspannen, damit die Entwicklung eines Miteinanders erfolgreich sein könne. Es sei toll, sich Traditionen anzugucken und zu fragen, inwieweit sich diese verändern sollten. "Aber es gibt darin auch eine Übertreibung, weil wir das Maß noch suchen." Sie sei die Rigorosität leid, "mit der Menschen mittlerweile auf Menschen gucken und wie wenig wir uns unsere Fehlerhaftigkeit verzeihen. Sogar in Köln empfinde ich im Bioladen eine Verdrießlichkeit der Kund:innen. Da würde ich gerne manchmal in die Hände klatschen und sagen: "Leute, alle Mundwinkel hoch, es gibt keinen Grund für schlechte Laune! Hier gibt es gute Bionahrung, einfach einkaufen, mehr ist das hier nicht!"

