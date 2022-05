Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Opernintendant: Die Zeit der Top-Gagen ist vorbei - "Wir müssen kreativ sein mit weniger Mitteln, als man braucht"

Köln. (ots)

Der neue Intendant der Oper Köln, Hein Mulders, sieht das Musiktheater finanziell unter Druck. "Grundsätzlich gilt: Die Zeit der Top-Gagen ist vorbei, das wissen auch die Sänger", sagte Mulders im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Auch mit seinem Etat in Köln komme er "schnell an seine Grenzen". Es habe aber keinen Sinn, "deswegen auf die Pauke zu hauen - und das tue ich auch nicht". Entscheidend sei, dass die Balance gelinge, kreativ zu sein "mit weniger Mitteln, als man eigentlich braucht". Wenn man diese Mittel dann gleichmäßig verteile, werde "alles irgendwie grau". Deshalb sei es richtig, "hier und da kräftig zuzulangen und dafür an anderer Stelle zu sparen". Er erklärte: "Oper ist nun mal eine teure Kunstform."

