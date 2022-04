Kölner Stadt-Anzeiger

Carolin Kebekus ist für Verbote, um das Klima zu retten - "Das muss bitte der Gesetzgeber regeln"

Köln. (ots)

Die Kölner Komikerin Carolin Kebekus spricht sich für mehr gesetzliche Verbote aus, um den Klimawandel aufzuhalten. "Ich bin auch für ein Tempolimit, obwohl ich sehr gerne schnell nachts auf der Autobahn unterwegs bin, wenn ich nach einer Show nach Hause will. Das muss bitte der Gesetzgeber regeln", ", sagt sie im Podcast "Talk mit K" des "Kölner Stadt-Anzeiger". "Gehört Deutschland nicht zu den ganz wenigen Ländern auf der Welt, in denen es überhaupt noch kein Tempolimit gibt?" Sie halte es für unfair, davon auszugehen, dass jeder Einzelne das für den Klimawandel Notwendige schon regeln werde. "Ich kann doch nicht verantwortlich dafür sein, den Klimawandel umzudrehen. Ich kann mir ein Elektroauto kaufen, und ich kann meinen Müll trennen, aber es ist eine Aufgabe der Politik, die Bürger an die Hand zu nehmen und zu sagen: So, jeder hat einen bestimmten CO2-Verbrauch, ab dann ist Schluss." Während der Corona-Krise sei das Bewusstsein für die Klimakrise zurückgegangen. "Alle hatten gefühlt andere Probleme. Aber der Krieg zeigt jetzt brutal, dass alle Probleme miteinander zusammenhängen. Wir müssen auf alternative Energien umsteigen. Viele Leute haben keine Lust, etwas zu ändern. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, an dem wir uns krass umstellen müssen, weil es keinen Weg mehr zurück gibt."

Den Podcast "Talk mit K" gibt es bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen.

Link zur Folge, aktiv ab Freitag 7 Uhr: www.ksta.de/39647532

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell