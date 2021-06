Kölner Stadt-Anzeiger

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg strebt nicht das Amt der DFB-Präsidentin an

Die Trainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, strebt nicht das Amt der DFB-Präsidentin an. "Ich bin in der DFB-Spitze, als Bundestrainerin, und da möchte ich gerne bleiben - nicht nur bis zur WM 2023", sagt sie dazu im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)". Das sei ein "privilegierter und herausragender Job". "Die Leidenschaft für die Kandidatur als DFB-Präsident muss von innen heraus kommen. Mir wäre es egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich bin natürlich aber für Frauen-Power und kann mir einige Frauen in dem Amt sehr gut vorstellen."

