Rewe will auch bei Abstieg Sponsor des 1. FC Köln bleiben - Lionel Souque will dem Verein auch in schlechten Zeiten die Treue halten

Köln (ots)

Köln. Der Handelskonzern Rewe will auch bei einem möglichen Abstieg des 1. FC Köln Hauptsponsor des Vereins bleiben. "Unser Vertrag gilt in der kommenden Saison weiter in der ersten und in der zweiten Bundesliga. Wir sind seit 14 Jahren Hauptsponsor des FC und wollen es bleiben", sagte Rewe-Chef Lionel Souque im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Man werde im Sommer reden, wie es nach der Saison 2021/22 weitergeht. "Fest steht: Das Herz der Rewe ist Köln. Und das Herz von Köln ist der FC", sagte der Wahl-Kölner Souque. Man sei dem Verein stets in guten und schlechten Zeiten treu geblieben.

