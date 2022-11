Lotto Rheinland-Pfalz GmbH

Im Eurojackpot: Doppeltes Gewinnerglück in Rheinland-Pfalz

Gleich zwei Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz räumten am vergangenen Dienstagabend im Eurojackpot ab: Jeweils über 1,2 Millionen Euro gehen in den Westerwald und an einen Hunsrücker, der seinen Schein auf der Internetseite von Lotto Rheinland-Pfalz ins Spiel gegeben hatte.

Der Tipp im Westerwald wurde am Dienstagmorgen anonym ins Spiel gegeben. Da der Tippschein ohne Kundenkarte abgegeben wurde, wartet man bei Lotto Rheinland-Pfalz darauf, dass der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin sich meldet. "Die Spielquittung mit dem Gewinn kann in jeder Lotto-Annahmestelle in Rheinland-Pfalz überprüft werden. Dort wird dann alles Weitere in die Wege geleitet", erklärt Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner. Anders verhält es sich beim Teilnehmer, der online sein Eurojackpot-Schein ins Spiel gegeben hat. Die persönlichen Daten sind Lotto Rheinland-Pfalz bekannt und der Gewinn wird dem Hunsrücker in Kürze auf das Konto überwiesen.

Gemeinsam ist den beiden Spielteilnehmern, dass sie die fünf richtigen Gewinnzahlen 15, 17, 23, 35 und 38 sowie eine richtige Eurozahl angekreuzt hatten. Damit erhalten beide exakt 1.209.751,50 Euro - so wie europaweit 15 weitere Gewinner im zweiten Gewinnrang der europäischen Lotterie. Zum Jackpot in Höhe von 120 Millionen fehlte allen lediglich eine weitere richtige Eurozahl. Der Jackpot wurde allerdings geknackt: Die 120 Millionen Euro gingen nach Berlin.

"Somit haben wir innerhalb von nicht mal zwei Wochen gleich fünf Spielteilnehmer aus unserem Bundesland zu Millionären gemacht" freut sich Jürgen Häfner. In den vergangenen Wochen hatten schon drei Glückspilze aus der Pfalz jeweils siebenstellige Gewinne in Eurojackpot und Lotto 6aus49 eingestrichen.

