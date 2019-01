Oberösterreich Tourismus

Perfektes Skivergnügen in Oberösterreich

LinzOberösterreich (ots)

Alle Snow & Fun Skigebiete sind in Betrieb und laden mit besten Pistenbedingungen zum Wintersport.

Die sieben Snow & Fun Skigebiete sind rechtzeitig zum Wochenende in Betrieb und bieten bei strahlendem Sonnenschein beste Pistenbedingungen. In Vollbetrieb gehen die Skigebiete Hochficht, Hinterstoder, Wurzeralm, Dachstein West, Feuerkogel und die Freesports Arena Dachstein Krippenstein. Der Kasberg startet mit einem Teilbetrieb. Schneehöhen zwischen 1,8 Metern am Hochficht und 3,9 Metern auf der Wurzeralm begeisterten bereits in den vergangenen Tagen die Skifahrer. Auch die kleineren Skigebiete in Oberösterreich sind hervorragend mit Schnee versorgt und als regionale Wintersport-Nahversorger gerade für Familien mit Kindern beliebtes Ausflugsziel. Aufgrund der aktuellen Lawinensituation im freien Gelände wird den Skifahrern empfohlen, unbedingt im gesicherten Pistenraum zu bleiben. Für Tourengeher bietet sich alternativ beispielsweise die Aufstiegsspur auf der Wurzeralm an.

"In den vergangenen Tagen wurde in den Skigebieten unter großem Einsatz gearbeitet, um den Skifahrern und Wintergästen perfekte Bedingungen für ihr Freizeitvergnügen zu bieten", zeigt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner Respekt für die unermüdliche Arbeit in den Wintersport-Destinationen. "Die ausgezeichnete Schneelage bringt jetzt beste Voraussetzungen über die Semesterferien hinaus bis zum Sonnenskilauf im März", freut sich Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der OÖ. Seilbahnholding und Sprecher der Snow & Fun Skigebiete.

"Das Interesse für Winterurlaub in Oberösterreich ist ungebrochen groß, die Anfragen- und Buchungslage für die Semesterferien sehr gut. Um die traumhaften Bedingungen in den Skigebieten nach den Schneefällen der letzten Wochen bestmöglich darzustellen, verstärken wir nun die Kommunikations- und Marketingaktivitäten auf den Hauptmärkten Österreich, Deutschland und Tschechien", erklärt Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.

Viele Stammgäste in Oberösterreichs Skigebieten

Befragt nach den Beweggründen für Skifahren in Oberösterreich, nennen 61 Prozent der Gäste übrigens die gute Erreichbarkeit, 43 Prozent die Qualität der Pisten und gut ein Viertel den attraktiven Preis. Mehr als die Hälfte sind hoch zufriedene Stammgäste und kommen mehrmals pro Jahr ins Skigebiet (Quelle: MANOVA GmbH, Satisfaction Monitor Seilbahnen 2018).

Aktuelle Informationen zu den Skigebieten und zum Wintersport in Oberösterreich unter www.oberoesterreich.at

