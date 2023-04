DEKRA SE

DEKRA beruft Petra Finke und Peter Laursen auf neu geschaffene Vorstandspositionen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

DEKRA SE begrüßt zwei neue Vorstandsmitglieder: Petra Finke (55) wird zum 1. Juli 2023 als erste Chief Digitalization Officer (CDO) des Unternehmens berufen, Peter Laursen (47) übernimmt mit sofortiger Wirkung die neu geschaffene Position des Chief Operation Officer (COO).

Beide ergänzen den Vorstand der DEKRA SE gemeinsam mit Stan Zurkiewicz als CEO und Wolfgang Linsenmaier als CFO.

Die Berufung erfolgt, nachdem DEKRA sowohl im Vorstand als auch in der Unternehmensorganisation deutliche Veränderungen vorgenommen hat mit dem Ziel, die eigene Transformation zu beschleunigen und die Strategie 2025 effizienter umsetzen zu können.

Die neue CDO Position wird der digitalen Transformation Rechnung tragen und das bestehende Service-Angebot von DEKRA ausbauen sowie neue digitale Dienstleistungen einführen.

Der neue Chief Operation Officer soll die globale Geschäftstätigkeit von DEKRA stärken, den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ausbauen und weltweit noch genauer auf die Bedürfnisse der Kunden von DEKRA eingehen.

Stefan Kölbl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von DEKRA: "DEKRA wird der weltweit führende Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. Das ist unsere Vision. Mit den jüngsten Veränderungen im Vorstand werden wir unsere strategischen Wachstumspläne vorantreiben und ihre Umsetzung beschleunigen."

DEKRA hat zwei neue Mitglieder in den Vorstand des Unternehmens berufen: Petra Finke (55), derzeit Global CIO Rhenus Freight Logistics und CEO der Rhenus Freight Network GmbH, wird das Unternehmen zum 1. Juli 2023 in der neu geschaffenen Position der Chief Digitalization Officer (CDO) verstärken; mit sofortiger Wirkung übernimmt Peter Laursen (47) die ebenfalls neu geschaffene Position des Chief Operation Officer (COO).

Stefan Kölbl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von DEKRA: "DEKRA wird der weltweit führende Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. Das ist unsere Vision. Mit den jüngsten Veränderungen im Vorstand werden wir unsere strategischen Wachstumspläne vorantreiben und ihre Umsetzung beschleunigen.

Petra Finke und Peter Laursen sind unsere Wunschbesetzung für die beiden neuen Positionen, und wir freuen uns, sie im Vorstand willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass sie in der neuen Aufgabe Großes leisten werden."

Petra Finke (55) war über 20 Jahre für die Rhenus Gruppe tätig, zuletzt als Global CIO Rhenus Freight Logistics und CEO der Rhenus Freight Network GmbH. Sie verantwortete die globale IT und Digitalisierung und steuerte in dieser Funktion erfolgreich die Transformation der heterogenen IT- und Prozesslandschaft des Unternehmens in ein verteiltes, cloudbasiertes digitales Ökosystem. Ebenso hat sie die Rhenus Freight Network GmbH als zentralen Dienstleister und Berater für IT-Services für das globale Netzwerk aufgebaut und digitale Kundenlösungen zur Optimierung von logistischen Wertschöpfungsketten entwickelt.

Als neue CDO von DEKRA wird Petra Finke daran arbeiten, das Geschäftspotenzial der Digitalisierung voll auszuschöpfen - ein zentrales Unternehmensziel von DEKRA. Das Unternehmen rechnet damit, dass digitale Services eine immer wichtigere Rolle für die TIC-Branche (Testing, Inspection and Certification) spielen werden und will sein Serviceportfolio entsprechend verändern. Moderne Technologien wie KI und Remote Services werden hierbei eine entscheidende Rolle spielen; sowohl bei der Weiterentwicklung bestehender Dienstleistungen als auch bei der Neuentwicklung zuverlässiger Services für die DEKRA Schwerpunktbereiche Zukünftige Mobilität, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit.

Peter Laursen (47) ist seit 10 Jahren für DEKRA tätig. Seine unternehmerische Stärke hat er wiederholt unter Beweis gestellt; so wurde die DEKRA Akademie Dänemark unter seiner Leitung zum unangefochtenen Marktführer des Landes. Darüber hinaus baute er das Dienstleistungsangebot jenseits der klassischen Schulungen deutlich aus und sorgte so in den vergangenen Jahren für zweistellige Umsatzzuwächse. Als Verantwortlicher für die Region Nordwesteuropa gelang es ihm, Unternehmen zu sanieren und externe Herausforderungen wie COVID oder Engpässe in der Lieferkette erfolgreich zu meistern.

Als neuer COO von DEKRA wird er für die sechs Geschäftsregionen von DEKRA verantwortlich sein und damit für Standorte und Aktivitäten in 60 Ländern auf allen Kontinenten, sowie für Group Marketing & Sales. Laursen wird die globale Geschäftstätigkeit von DEKRA ausbauen, insbesondere in den strategischen Wachstumsregionen Nordamerika und Asien.

Gemeinsam mit den Business-Regionen wird er das starke Dienstleistungsportfolio von DEKRA optimal auf die regional spezifischen Kundenbedürfnisse anpassen und auf die Erreichung der strategischen und finanziellen Ziele der Regionen hinarbeiten.

"Ich freue mich darauf, künftig eng mit Petra Finke und Peter Laursen zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass das Kundenerlebnis bei DEKRA weltweit ein herausragend positives ist. Ihre Führungsqualitäten, umfassende Erfahrung und beruflichen Erfolge werden einen entscheidenden Beitrag dazu liefern, unseren geschäftlichen Erfolg auszubauen und die digitale Transformation zu beschleunigen", sagte Stan Zurkiewicz, Vorstandsvorsitzender DEKRA e.V. und DEKRA SE.

Über DEKRA

Seit fast 100 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2022 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich fast 3,7 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand 30.9.2022) sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. DEKRA gehört schon heute mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigen Unternehmen im Ranking.

Original-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell