Noch näher am Kunden - applied technologies eröffnet Niederlassung in Berlin

Andy Klawitter, Marie Graf, Daniel Weiß (v.l.n.r.). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/66332 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/applied technologies GmbH/marcellini GmbH, Essen" Bild-Infos Download

Essen (ots) - Seit August 2018 betreut applied technologies - der 2001 in Essen gegründete Problemlöser auf Basis von Microsoft Produkten - Kunden auch von Berlin aus. Das Berlin-Team unter der Leitung von Dipl. Wirtschaftsinformatiker Andy Klawitter agiert von seinen Büros in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte und setzt auf Kundennähe.

"Der Entschluss in Berlin eine Niederlassung zu gründen, ist langfristig gereift. So können wir unsere Berliner Kunden noch intensiver persönlich betreuen und sind direkt in der Bundeshauptstadt präsent", erläutert Dietmar Leibecke, einer der drei Geschäftsführer von applied technologies, den Schritt des Unternehmens.

"Auch in der IT-Branche wird nicht alles nur remote erledigt. Zur bestmöglichen Servicequalität gehören persönliche Gespräche nicht nur zur Problemlösung. Das Feedback unserer Berliner Kunden ist jedenfalls positiv und damit hat sich der Schritt nach Berlin schon jetzt gelohnt", freut sich Andy Klawitter, der seit über zehn Jahren für applied technologies tätig ist.

"Wir möchten den neuen Standort Schritt für Schritt entwickeln und werden die regionalen Vertriebsaktivitäten durch die Niederlassung ausweiten. Berlin ist ein ideales Tor nicht nur in den Osten Deutschlands. Hier werden Entscheidungen getroffen, die internationale Auswirkungen haben. Da ist es sinnvoll vor Ort zu sein und die Expertise von applied technologies an den richtigen Stellen ins Feld zu führen", erläutert Dipl.-Ing. Bernd Gerwert, Geschäftsführer applied technologies.

"Auch im Zeitalter moderner Medien und schneller Online-Kommunikation ist das der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Wir werden vom Ruhrgebiet aus das Berlin-Team tatkräftig unterstützen, denn schließlich wird auch am neuen Standort unser gesamtes Portfolio angeboten", unterstreicht Dipl.-Ing. Daniel Saager, Geschäftsführer applied technologies.

applied technologies GmbH

applied technologies ist ein erfahrener Problemlöser auf Basis von Microsoft Produkten. Schwerpunkte der Aktivitäten des 2001 gegründeten Unternehmens liegen in den Bereichen elektronische Unternehmenskommunikation, Datenanalyse, Big Data, CRM, Geschäftsprozessworkflows und Kundenportale. Das positive Feedback auf die bisher erarbeiteten Lösungen sowie die Projektarbeit ist Antrieb und Motivation für das Team, das seine Zentrale im Essener ETEC-Komplex hat. applied technologies steht für schnelle, kompetente und zuverlässige Unterstützung und Lösungen. Die Produkte und Dienstleistungen werden individuell auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden abgestimmt.

Weitere Informationen: www.appliedtechnologies.de

Pressekontakt:

applied technologies GmbH

Kruppstraße 82-100

45145 Essen

Tel. +49 201 8127 334

info@apptech.de

www.appliedtechnologies.de



applied technologies GmbH

Büro Berlin

Friedrichstraße 191

10117 Berlin

AKlawitter@apptech.de

Tel. +49 30 20659 132

Original-Content von: applied technologies GmbH, übermittelt durch news aktuell