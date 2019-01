Westfalen-Blatt

Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Insekten-Pasta

Bielefeld (ots)

Pasta mit Mehlwurm-Anteil: Natürlich ist es vor allem Marketing. Während sich im RTL-Dschungel mehr oder weniger bekannte Menschen mit allerlei Krabbeltieren auseinandersetzen müssen, dürfen sich die Zuschauer bei Netto für die Dschungelprüfung in der eigenen Küche eindecken. Doch nicht nur dort wird ausprobiert, wie die Eiweiß-Alternative bei Kunden ankommt. So bietet die Drogeriekette »dm« online Insekten-Nudeln an, in Form von Tagliatelle oder - für Schwaben dürfte das ein Sakrileg sein - als Spätzle. Leidenschaftliche Fleischesser wird man damit nicht begeistern können. Aber es ist nicht neu, dass Insekten als umweltverträglicher Ersatz zur Kuh oder zum Schwein gehandelt werden. Sogar Topmodel Toni Garrn hat, wie sie kürzlich auf der Grünen Woche in Berlin bekannte, von Schnitzel auf Mehlwurm umgestellt. Vielleicht geht es den kleinen Krabblern in ein paar Jahren wie dem Sushi. Anfangs löste der Gedanke an rohen Fisch wenig Begeisterung bei den Deutschen aus. Doch heute bringen Lieferdienste nicht mehr nur Pizza, sondern eben auch Sashimi und Futo-Maki ins Haus.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Scholz Stephan

Telefon: 0521 585-261

st_scholz@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell