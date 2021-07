Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

75. DEUTSCHER BETRIEBSWIRTSCHAFTER-TAG

Transformation - Management des Wandels

22./23. September 2021 - Düsseldorf und digital

www.betriebswirtschafter-tag.de

Ob Klimawandel, Corona-Pandemie oder Elektromobilität - Geschäftsmodelle sind im Umbruch. Wie gelingt Orientierung und Steuerung im fundamentalen Systemwechsel? Welchen Herausforderungen begegnen wir im Bereich Finanzierung, Controlling und Besteuerung? Was heißt das für die Regulierung und die Wirtschaftsprüfung? Transformation ist die Maxime.

Am 22./23.09.2021 öffnet der Deutsche Betriebswirtschafter-Tag zum 75. Mal seine Tore. Ob in der hybriden oder in der rein virtuellen Teilnahmevariante - lassen Sie sich inspirieren durch die Denkanstöße aus Wissenschaft und Praxis. Es diskutieren als Keynote-Speakers bei unserem Jubiläums-Kongress:

Prof. Dr. Andreas Barckow | IASB

Dr. Martin Brudermüller | BASF SE

WP StB Andrea Bruckner | BDO AG WPG

Prof. Dr. Eva Eberhartinger, LL.M. | WU Wien

Prof. Dr. Joachim Gassen | HU Berlin

WP StB Arndt Geiwitz | SGP

Prof. Dr. Martin Högl | LMU München

Jörg Hofmann | IG Metall

Carsten Knobel | Henkel AG & Co KGaA

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller | TRUMPF GmbH + Co. KG

Prof. Dr. Frank T. Piller | RWTH Aachen

Helene von Roeder | Vonovia SE

Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm | BDI

Christian Sewing | Deutsche Bank AG

WP StB Prof. Dr. Norbert Winkeljohann

Das Programm des 2. Kongresstages bei den Deutschen Betriebswirtschafter-Tagen wird traditionell durch die Arbeitskreise der Schmalenbach-Gesellschaft gestaltet. Beim 75. Deutschen Betriebswirtschafter-Tag zur Transformation präsentieren und diskutieren virtuell:

AK Digital Finance | AK Digital Finance #next-gen CFO | AK Externe Unternehmensrechnung | AK Finanzierung | AK Integrationsmanagement für neue Produkte | AK Integrated Reporting und Sustainable Management | AK Unternehmensführung | AK Shared Services | AK Steuern | AK Wertorientierte Führung in Mittelständischen Unternehmen

In diesem Jahr feiert die Schmalenbach-Gesellschaft ein besonderes Jubiläum. Zum 75. Mal kommen Experten aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um sich zu einem hochaktuellen Thema auszutauschen. "Ein Blick zurück nach vorn" ist das Motto des virtuellen Jubiläums-Talk am 2. Kongresstag mit einem Streifzug durch die betriebswirtschaftlichen Themen, Kontroversen, Moden und Mythen der letzten Jahrzehnte. Was ist daraus geworden? Wo sieht die Unternehmenspraxis die nächsten großen Fragen? Welche Antworten kann die BWL liefern?

